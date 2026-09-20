Capricorn Aaj Ka Rashifal: अचानक बढ़ सकते हैं खर्च , छोटे-छोटे भुगतान पर भी रखें नजर

Capricorn Horoscope Today 20 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज मकर राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में गोचर करेंगे. आज बाहरी उपलब्धियों की तुलना में भीतर की शांति और अधूरे कार्यों को समेटना अधिक जरूरी महसूस हो सकता है. मन किसी पुराने विषय को लेकर चिंतन कर सकता है. अकेले कुछ समय बिताने की इच्छा हो तो इसे नकारात्मक न समझें; मानसिक रूप से खुद को व्यवस्थित करने के लिए यह समय उपयोगी हो सकता है.

नौकरी में पर्दे के पीछे चल रहे काम महत्वपूर्ण रहेंगे. किसी रिपोर्ट, योजना या दस्तावेज को अंतिम रूप देने में समय लग सकता है. आज किए गए प्रयासों का परिणाम तुरंत सामने न आए तो निराश न हों. कार्यालय में अपनी निजी योजनाओं या भविष्य के कदमों की चर्चा हर व्यक्ति से करने की आवश्यकता नहीं है.

व्यापारियों को खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए. परिवहन, तकनीकी साधन, यात्रा या किसी बाहरी सेवा पर अपेक्षा से अधिक राशि जा सकती है. किसी विदेशी ग्राहक अथवा दूर के बाजार से जुड़ा प्रस्ताव मिले तो भुगतान और डिलीवरी की शर्तों को ध्यान से जांचें. कम लाभ वाले लेकिन सुरक्षित सौदे को अत्यधिक जोखिम वाले बड़े सौदे पर प्राथमिकता देना बेहतर होगा.

आर्थिक मामलों में बचत की समीक्षा करें. छोटे डिजिटल भुगतान, मनोरंजन और सुविधा संबंधी खर्चों का हिसाब रखें. किसी मित्र के आग्रह पर तत्काल पैसा भेजने से बचें. यदि कोई पुराना कर्ज या भुगतान लंबित है तो उसकी योजना बनाकर धीरे-धीरे निपटाने पर ध्यान दें.

परिवार में आपको थोड़ी निजता की आवश्यकता महसूस हो सकती है. इसे रूखेपन में न बदलने दें. घर के किसी सदस्य को आपकी चुप्पी गलत समझ आ सकती है, इसलिए जरूरी बात स्पष्ट कर दें. किसी पुराने भावनात्मक मुद्दे पर आज अंतिम फैसला लेने की बजाय उसे शांत मन से समझना बेहतर रहेगा.

उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करके ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: गहरा नीला और धूसर