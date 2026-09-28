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Cancer Aaj Ka Rashifal: ज्ञान और सलाह से शुरुआत, बाद में काम से जुड़ा कोई अहम फैसला संभव

Cancer Horoscope Today 28 September 2028, Kark Rashifal: दोपहर बाद अपने काम की प्राथमिकता बार-बार बदलने से बचें. सुबह किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको किसी उलझन का दूसरा पहलू समझा सकती है.

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Cancer Aaj Ka Rashifal: ज्ञान और सलाह से शुरुआत, बाद में काम से जुड़ा कोई अहम फैसला संभव
Cancer Aaj Ka Rashifal 28 September 2028 | Kark Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Horoscope Today 28 September 2028, Kark Rashi ka Rashifal: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन दिशा बदलने वाला रहेगा. सुबह 10:15 बजे तक चंद्रमा आपके नवम भाव में और उसके बाद दशम भाव में रहेंगे. इसलिए दिन की शुरुआत विचार, मार्गदर्शन और भविष्य की योजना से होगी, जबकि दोपहर बाद ध्यान सीधे काम और जिम्मेदारियों पर केंद्रित हो सकता है. इस बदलाव के कारण आज एक ही विषय पर आपकी प्राथमिकता भी बदल सकती है. 

सुबह किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको किसी उलझन का दूसरा पहलू समझा सकती है. यदि किसी निर्णय को लेकर लंबे समय से असमंजस है तो बाहर से मिली राय उपयोगी होगी, लेकिन अंतिम फैसला अपनी परिस्थितियों को देखकर ही करें. आपका रास्ता आपकी क्षमता और उपलब्ध साधनों के अनुसार होना चाहिए. 

उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी विशेष ज्ञान से जुड़े काम में सुबह का समय लगाया जा सकता है. किसी आवेदन, प्रमाणपत्र या दस्तावेज की प्रक्रिया हो तो विवरण अच्छी तरह जांचें. छोटी प्रशासनिक गलती बाद में अतिरिक्त चक्कर लगवा सकती है. दूर रहने वाले व्यक्ति से महत्वपूर्ण बातचीत भी संभव है. 

10:15 बजे के बाद चंद्रमा आपके कर्म भाव में पहुंचेंगे. इसके बाद कामकाज से जुड़े निर्णय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे. नौकरी में वरिष्ठों का ध्यान आपके प्रदर्शन पर जा सकता है. किसी लंबित जिम्मेदारी को पूरा करने का दबाव रहेगा, लेकिन यदि आप काम को क्रम से करेंगे तो स्थिति नियंत्रण में रहेगी. 

दोपहर बाद अपने काम की प्राथमिकता बार-बार बदलने से बचें. आज प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी रखें. किसी अधिकारी या ग्राहक के सामने निजी परेशानी का असर अपने व्यवहार पर न आने दें. आलोचना सुनने पर तुरंत सफाई देने के बजाय पहले यह देखें कि उसमें सुधार की कोई उपयोगी बात है या नहीं.

उपाय: सुबह घर में किसी शांत स्थान पर घी का दीपक अपनी श्रद्धानुसार कुछ समय जलाएं. किसी शिक्षक, गुरु या बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार फल भेंट करें.
शुभ रंग: हल्का सुनहरा
 

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