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Cancer Aaj Ka Rashifal: पुरानी चिंता फिर घेर सकती है, नियंत्रण वाले कामों पर दें ध्यान

Cancer Horoscope Today 25 September 2026, Kark Rashifal: . छोटी बातों को बार-बार मन में दोहराने से बेचैनी बढ़ेगी. कागजात में छोटी-सी गलती भी आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकती है.

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Cancer Aaj Ka Rashifal: पुरानी चिंता फिर घेर सकती है, नियंत्रण वाले कामों पर दें ध्यान
Cancer Aaj Ka Rashifal 25 September 2026 | Kark Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Horoscope Today 25 September 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज दिन में अचानक बदलती परिस्थितियों और ऐसे विषयों पर ध्यान जा सकता है, जिनका समाधान सतह पर दिखाई नहीं देता. किसी मामले में पूरी जानकारी सामने आने तक धैर्य रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा. आज गोपनीय बातों को संभालकर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. 

आर्थिक क्षेत्र में साझा धन, बीमा, कर, बैंकिंग या पुराने भुगतान से संबंधित कोई मामला सामने आ सकता है. कागजात में छोटी-सी गलती भी आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए हस्ताक्षर करने से पहले हर विवरण पढ़ें. किसी व्यक्ति के कहने पर अपने नाम से वित्तीय दायित्व लेने से फिलहाल बचना बेहतर होगा. 

व्यापार में कोई पुराना सौदा दोबारा चर्चा में आ सकता है. पहली बार जो बात आकर्षक लगी थी, आज उसके दूसरे पहलू दिखाई दे सकते हैं. इसलिए भावनात्मक निर्णय न लें. साझेदारी में हिसाब-किताब साफ रखें और अधिकारों को लिखित रूप में तय करें. प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखना उपयोगी रहेगा, लेकिन अनावश्यक प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है. 

आज मन कुछ ज्यादा गहराई से सोच सकता है. छोटी बातों को बार-बार मन में दोहराने से बेचैनी बढ़ेगी. जिस विषय पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसे लेकर लगातार चिंता करना ऊर्जा कम करेगा. अपने हाथ में मौजूद काम पर ध्यान देना ज्यादा उपयोगी रहेगा. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर की थकान को नजरअंदाज न करें. बहुत देर तक काम करते रहने के बजाय बीच में विश्राम लें. भोजन और नींद के समय में अत्यधिक बदलाव करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

उपाय: किसी जरूरतमंद को छाता या वर्षा से बचाव में काम आने वाली वस्तु दान करें.
शुभ रंग: धानी
 

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