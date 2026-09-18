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Cancer Aaj Ka Rashifal: पढ़ाई और कला में रुचि बढ़ेगी, रिश्तों में गलतफहमी से बचें

Cancer Horoscope Today 18 September 2026, Kark Rashifal: मन की चंचलता के कारण एक साथ कई काम शुरू करने से बचें. नोरंजन, शौक या बच्चों से संबंधित खर्च अचानक बढ़ सकता है. 

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Cancer Aaj Ka Rashifal: पढ़ाई और कला में रुचि बढ़ेगी, रिश्तों में गलतफहमी से बचें
Cancer Aaj Ka Rashifal 18 September 2026 | Kark Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Horoscope Today 18 September 2026, Kark Rashi ka Rashifal: कर्क राशि से चंद्रमा का पांचवें भाव में गोचर आपकी रचनात्मकता और कलात्मकता में वृद्धि करेगा. खेल, रचनात्मक और शिक्षा के कार्य से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी होगा.  कोई विचार लंबे समय से मन में चल रहा है तो उसे आकार देने के लिए आज का दिन उपयोगी हो सकता है. 

पढ़ाई, लेखन, कला या किसी विशेष कौशल से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकता है. हालांकि मन की चंचलता के कारण एक साथ कई काम शुरू करने से बचें. बच्चों की पढ़ाई या भविष्य से संबंधित कोई बात आपको गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है. उन पर अपनी अपेक्षाएं थोपने के बजाय उनकी रुचि समझना ज्यादा अच्छा रहेगा. 

प्रेम संबंधों में भावनाओं की तीव्रता बढ़ सकती है. सामने वाले के किसी सामान्य व्यवहार को लेकर संदेह पैदा करना रिश्ते में अनावश्यक तनाव ला सकता है. चंद्रमा की दृष्टि ग्यारहवें भाव पर होने से लाभ, आय और संपर्कों के क्षेत्र में हलचल रहेगी. किसी पुराने परिचित से मिलने वाला सुझाव भविष्य में काम आ सकता है.

व्यापार में ग्राहक या संपर्क बढ़ाने के लिए बातचीत का अच्छा अवसर मिलेगा. लेकिन हर नए व्यक्ति को तुरंत भरोसेमंद मान लेना ठीक नहीं होगा. आर्थिक मामलों में किसी अपेक्षित लाभ की खबर मिल सकती है, लेकिन उसे हाथ में आने से पहले निश्चित मानकर खर्च की योजना न बनाएं. विशेषकर मनोरंजन, शौक या बच्चों से संबंधित खर्च अचानक बढ़ सकता है. 

निवेश से जुड़े निर्णयों में भावनात्मक उत्साह के बजाय आंकड़ों को महत्व देना आपके हित में रहेगा. कामकाज में आपकी कल्पनाशक्ति आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है. यदि किसी परियोजना में आपकी रचनात्मक भूमिका है तो नया तरीका अपनाने से परिणाम आपको औरों से अलग बनाएंगे.

उपाय: किसी कन्या को सफेद मिठाई या खीर खिलाकर उसका आशीर्वाद लें.
शुभ रंग: मोती सफेद

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