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Pisces Aaj Ka Rashifal: ज्ञान से खुलेगा सफलता का रास्ता, रिश्तों में संवाद से सुलझेंगे मतभेद

Pisces Horoscope Today 17 September 2026, Meen Rashifal: बार-बार दूसरों से पुष्टि लेने के बजाय अपनी तैयारी पर भरोसा रखें. केवल किस्मत के भरोसे बैठना आज उचित नहीं होगा.

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Pisces Aaj Ka Rashifal: ज्ञान से खुलेगा सफलता का रास्ता, रिश्तों में संवाद से सुलझेंगे मतभेद
Pisces Aaj Ka Rashifal 17 September 2026 | Meen Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 17 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव में रहेगा. आज मन ज्ञान, अनुभव और उन विषयों की ओर आकर्षित हो सकता है जिनके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हो. नौवां भाव भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं से संबंधित है. किसी अनुभवी व्यक्ति की कही हुई बात आपको अपनी दिशा पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है. 

उच्च शिक्षा या किसी विशेष विषय को सीखने वालों के लिए दिन कुछ नया प्रदान करने वाला होगा. केवल जानकारी जमा करने के बजाय उसके व्यावहारिक उपयोग पर ध्यान दें. किसी गुरु, वरिष्ठ या मार्गदर्शक से संपर्क हो तो अपनी शंकाएं खुलकर रखें. हालांकि किसी व्यक्ति की बात को अंतिम सत्य मानकर अपना निर्णय बदल देना उचित नहीं होगा. 

चंद्रमा की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है. इससे साहस, प्रयास, छोटे भाई-बहन, संवाद और छोटी यात्राओं से जुड़े विषय सक्रिय होंगे. किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं पहल करनी पड़ेगी. बार-बार दूसरों से पुष्टि लेने के बजाय अपनी तैयारी पर भरोसा रखें. प्रयास करने में संकोच किया तो अच्छा अवसर हाथ से निकल सकता है. 

भाई-बहन के साथ विचारों का अंतर हो सकता है. आपको अपनी बात बिल्कुल सही लग सकती है, लेकिन सामने वाले का नजरिया भी सुनना जरूरी होगा. बातचीत के दौरान पुराने मुद्दे जोड़ने से मामला लंबा खिंच सकता है. आज संबंधों को बचाए रखने के लिए चुप रहना जरूरी नहीं, बल्कि सही शब्द चुनना जरूरी है. केवल किस्मत के भरोसे बैठना आज उचित नहीं होगा. कोई अवसर तभी परिणाम देगा जब उसके पीछे आपका प्रयास जुड़ा हो.

उपाय: सुबह पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. किसी शिक्षक, गुरु या बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करके उनका आशीर्वाद लें.
शुभ रंग: हल्का पीला

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