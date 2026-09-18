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Aquarius Aaj Ka Rashifal: कार्यक्षेत्र में मिल सकता है नया मौका, घर में तनाव संभव

Aquarius Horoscope Today 18 September 2026, Kumbh Rashifal: माता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की जरूरत पर ध्यान देना पड़ेगा. व्यापार में किसी ग्राहक या अधिकारी से हुई बातचीत आगे की दिशा तय कर सकती है. 

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Aquarius Aaj Ka Rashifal: कार्यक्षेत्र में मिल सकता है नया मौका, घर में तनाव संभव
Aquarius Aaj Ka Rashifal 18 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Horoscope Today 18 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: कुंभ राशि से चंद्रमा का दशम भाव में गोचर आज आपके कर्मक्षेत्र को केंद्र में रखेगा. नौकरी या व्यवसाय में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इसी के साथ अपनी योग्यता दिखाने का अवसर भी मिलेगा. 

जिस काम को आप लंबे समय से अपनी प्राथमिकता मान रहे हैं, उसमें आगे बढ़ने के लिए सक्रिय कदम उठाना उचित रहेगा. केवल योजना बनाते रहने के बजाय किसी एक काम को पूरा करने पर जोर दें. कार्यस्थल पर वरिष्ठ व्यक्ति आपकी कार्यशैली पर ध्यान दे सकते हैं. कोई पुराना काम दोबारा आपके सामने आ सकता है और उसमें सुधार की अपेक्षा की जा सकती है. 

आलोचना मिलने पर तुरंत सफाई देने के बजाय पहले यह देखें कि उसमें आपके लिए क्या सीख छिपी है. व्यापार में किसी ग्राहक या अधिकारी से हुई बातचीत आगे की दिशा तय कर सकती है. 

चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, इसलिए काम और घर के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. कार्यालय का तनाव घर तक लेकर आने से परिवार का वातावरण प्रभावित हो सकता है. माता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की जरूरत पर ध्यान देना पड़ेगा. 

संपत्ति, वाहन अथवा घर से संबंधित कोई निर्णय सामने आए तो जल्दबाजी न करें. आज आपकी प्रतिष्ठा आपके व्यवहार से भी तय होगी. काम निकालने के लिए किसी पर अत्यधिक दबाव डालना उलटा पड़ सकता है. 

सहकर्मी सहयोग न करे तो विवाद बढ़ाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा पूरा करें. अधिकारी वर्ग से बातचीत में अहंकार से बचना विशेष रूप से उपयोगी रहेगा. व्यापारियों को प्रतिष्ठित ग्राहक से जुड़ा कोई अवसर मिल सकता है. जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें पहले उसकी व्यावहारिक तैयारी पूरी करनी चाहिए.

उपाय: प्रातः भगवान गणेश को पांच दूर्वा अर्पित कर अपनी कार्यसिद्धि की प्रार्थना करें.
शुभ रंग: आसमानी

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