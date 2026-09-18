Capricorn Aaj Ka Rashifal: शिक्षा से जुड़े काम बढ़ेंगे आगे, नई चीजें सीखने पर दें ध्यान

Capricorn Horoscope Today 18 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: मकर राशि से चंद्रमा का ग्यारहवें भाव में गोचर लाभ, आय और सामाजिक संपर्कों के लिहाज से सक्रियता बढ़ाएगा. किसी पुराने परिचित के माध्यम से काम का नया रास्ता खुल सकता है. लंबे समय से जिस भुगतान या लाभ की प्रतीक्षा थी, उसमें आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं. हालांकि अपेक्षित धन को निश्चित मानकर पहले से खर्च तय करना उचित नहीं रहेगा. आपके संपर्क क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संवाद हो सकता है.

व्यापार में ग्राहक बढ़ाने या किसी पुराने ग्राहक को दोबारा जोड़ने का मौका मिलेगा. नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है, खासकर यदि आपने हाल में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली है. फिर भी उपलब्धि का श्रेय अकेले लेने के बजाय टीम के योगदान को स्वीकार करना संबंधों के लिए बेहतर रहेगा.

चंद्रमा की दृष्टि पांचवें भाव पर पड़ रही है. इससे बुद्धि, संतान, शिक्षा और रचनात्मक सोच से जुड़े विषय महत्वपूर्ण होंगे. विद्यार्थियों को कठिन विषय समझने में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद मिल सकती है. केवल पहले से पढ़ी हुई चीजों का अभ्यास करते रहना पर्याप्त नहीं होगा.

संतान से जुड़ी कोई उपलब्धि आपको प्रसन्न कर सकती है, लेकिन बच्चों की छोटी गलती को लेकर बहुत अधिक कठोर रवैया अपनाने से बचें. आर्थिक रूप से आज लाभ की संभावना अच्छी है, लेकिन जोखिम लेने की प्रवृत्ति को नियंत्रित रखें. सट्टे या अत्यधिक अनिश्चित निवेश में बड़ी राशि लगाने से बचना समझदारी होगी. किसी मित्र के सुझाव पर पैसा लगाने से पहले स्वयं जानकारी जुटाएं.

सफलता की संभावना देखकर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर न लें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों और सिर पर अधिक दबाव न डालें.

उपाय: किसी पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लेकिन वृक्ष को स्पर्श न करें. किसी विद्यार्थी को कॉपी, पेन या पढ़ाई में उपयोगी सामग्री प्रदान करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू