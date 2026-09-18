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Scorpio Aaj Ka Rashifal: फैसलों में बदलाव संभव, जल्दबाजी से बचना जरूरी

Scorpio Horoscope Today 18 September 2026, Vrishchik Rashifal: व्यावसायिक साझेदारी में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. काम को लेकर उत्साह अचानक बढ़ सकता है.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal: फैसलों में बदलाव संभव, जल्दबाजी से बचना जरूरी
Scorpio Aaj Ka Rashifal 18 September 2026 | Vrishchik Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Horoscope Today 18 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रथम भाव में गोचर आज आपकी मनःस्थिति, निर्णय लेने के तरीके और लोगों के सामने आपकी छवि को प्रभावित करेगा. किसी काम को लेकर उत्साह अचानक बढ़ सकता है, वहीं थोड़ी देर बाद उसी विषय पर संशय भी पैदा हो सकता है. इसलिए महत्वपूर्ण फैसला लेते समय अपने बदलते मूड को निर्णय का आधार न बनने दें. आज आप अपनी बात और अपनी जरूरतों को लेकर अधिक सजग रहेंगे. 

व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसा विषय उठ सकता है जिसे आप लंबे समय से टालते आए हैं. उसे स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा, लेकिन बातचीत में अत्यधिक कठोरता रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है. सामने वाले की बात पूरी सुनने के बाद जवाब देना ज्यादा प्रभावी रहेगा. 

चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से दांपत्य, प्रेम और व्यावसायिक साझेदारी में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ यदि पहले से कोई मतभेद चल रहा है तो आज उसे सुलझाने की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन पुरानी गलतियों की सूची निकालने से समाधान दूर चला जाएगा. 

व्यापारियों के लिए ग्राहक और साझेदार के साथ बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी. कोई नया प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है, मगर उसकी शर्तों को समझे बिना हां कहना उचित नहीं होगा. जिस व्यक्ति के साथ काम करने जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी और अधिकार पहले से तय कर लें. 

नौकरी में भी टीमवर्क की जरूरत बढ़ेगी और दूसरों के सहयोग से कोई काम अपेक्षा से जल्दी पूरा हो सकता है. हर बात में दूसरे की इच्छा के अनुसार चलना भी आपके लिए सही नहीं रहेगा. स्पष्ट सीमाएं बनाकर आगे बढ़ें.

उपाय: हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.
शुभ रंग: मरून

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