विज्ञापन
विशेष लिंक

Pisces Aaj Ka Rashifal: भाग्य का साथ मिलने के संकेत, कोशिशों से बढ़ेगा काम आगे

Pisces Horoscope Today 18 September 2026, Meen Rashifal: प्रयास, संवाद और साहस का पक्ष मजबूत होगा. धार्मिक यात्रा या किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाने का विचार बन सकता है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Pisces Aaj Ka Rashifal: भाग्य का साथ मिलने के संकेत, कोशिशों से बढ़ेगा काम आगे
Pisces Aaj Ka Rashifal 18 September 2026 | Meen Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 18 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: मीन राशि से चंद्रमा का नवम भाव में गोचर आज भाग्य, गुरुजनों, धर्म और लंबी दूरी से जुड़े विषयों की ओर आपका ध्यान केन्द्रित रखेगा. जिस निर्णय को लेकर काफी समय से असमंजस है, उसमें किसी वरिष्ठ या मार्गदर्शक की बात नई दृष्टि दे सकती है. 

धार्मिक यात्रा या किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाने का विचार बन सकता है. यात्रा हो तो समय की कमी के कारण कार्यक्रम को बहुत अधिक व्यस्त न रखें. 

चंद्रमा की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है. इससे प्रयास, संवाद और साहस का पक्ष मजबूत होगा. किसी जरूरी फोन कॉल, संदेश या मुलाकात के जरिए काम आगे बढ़ सकता है. छोटे भाई-बहन से जुड़ी कोई जिम्मेदारी सामने आए तो उसे टालना उचित नहीं होगा. हालांकि बातचीत में अपनी राय को अंतिम मानने से रिश्ते में खिंचाव पैदा हो सकता है. 

कामकाज में आज आपकी पहल महत्वपूर्ण रहेगी. यदि कोई योजना केवल इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आप पहले किसी दूसरे व्यक्ति के कदम का इंतजार कर रहे हैं, तो स्वयं संपर्क करना बेहतर रहेगा. लेखन, शिक्षण, परामर्श, मीडिया या संचार से जुड़े लोगों के लिए अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिल सकता है. 

धन के मामले में दूर की योजना बनाना लाभदायक रहेगा. यात्रा, शिक्षा या किसी प्रशिक्षण पर खर्च हो सकता है. ऐसा खर्च यदि भविष्य में आपकी क्षमता बढ़ाता है तो उपयोगी रहेगा, लेकिन केवल उत्साह में महंगा कोर्स या सुविधा खरीदने से . 

परिवार में पिता या किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह महत्वपूर्ण हो सकती है. यदि विचार अलग हों तो सम्मान बनाए रखते हुए अपनी बात रखें. आज जिद के कारण किसी अच्छे सुझाव को ठुकराना नुकसानदेह हो सकता है.

उपाय: सुबह केले के वृक्ष के पास दीपक जलाकर गुरुजनों के सम्मान और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें.
शुभ रंग: हल्का पीला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Meen Rashifal, Pisces Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com