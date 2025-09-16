Wednesday Puja Tips: बुधवार की पूजा में इन 5 चीजों को चढ़ाते ही बरसता है गणपति का आशीर्वाद, बन जाते हैं सारे बिगड़े काम

Ganesh Puja Ke Upay: हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रथम पूजनीय माना गया है. गणपति जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, उनकी पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं और उसके अटके काम बनने लगते हैं. रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए बुधवार का दिन सबसे ज्यादा शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस दिन गजानन की विधि-विधान से पूजा करने पर शीघ्र ही उनकी कृपा बरसती है. आइए जानते हैं कि बुधवार के दिन पूजा के किन उपायों को करने पर गणपति शीध्र ही शुभ फल प्रदान करते हैं.

हिंदू मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में शमी पत्र यानि शमी की पत्तियां चढ़ाने से करियर-कारोबार या जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति के बिगड़े और अटके काम बनने लगते हैं.

हिंदू धर्म में बुधवार का दिन बुध देवता की पूजा के लिए भी जाना जाता है. यदि आप चाहते हैं कि आपको बुध ग्रह और भगवान श्री गणेश दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो आपको इस दिन गणपति की पूजा में विशेष रूप से दूर्वा अर्पित करना चाहिए. यदि संभव हो तो ऐसी दूर्वा चढ़ाएं जिसके ऊपरी भाग पर तीन या पांच पत्तियां हों.

गणपति की पूजा में सुपारी का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. मान्यता है कि गणपति को पान के साथ सुपारी अर्पित् करने पर व्यक्ति को शुभता प्राप्त होती है. हिंदू मान्यता के अनुसार यदि गणपति का कोई चित्र या मूर्ति न हो तो सुपारी को ही लाल धागे से लपेट कर गणपति मानकर पूजा जाता है.

सनातन परंपरा में जिस सिंदूर को मंगल प्रतीक माना जाता है, उसे बुधवार के दिन गणपति की पूजा में जरूर चढ़ाना चाहिए. हिंदू मान्यता के अनुसार सिंदूर अर्पित करने से गणपति शीघ्र ही प्रसन्न होते है. सिंदूर को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जिसके शुभ प्रभाव से नकारात्मकता दूर होती है.

गणपति को लगाए जाने वाले भोग में मोदक ​और मोतीचूर का लड्डू का विशेष महत्व माना गया है. मान्यता है कि ये दोनों ही चीजें गणप​ति को बहुत प्रिय हैं. इसी तरह नारियल, गन्ना, केला आदि भी गणपति का प्रिय फल माना गया है. जिसे श्री गणेश जी की पूजा में चढ़ाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है.

