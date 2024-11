Bhai Dooj 2024: घर परिवार में खुशहाली और उन्नति के लिए भैया दूज पर कर लें ये उपाय, मिलेंगे शुभ फल

Bhai Dooj 2024 Remedies : हर साल दिवाली के दो दिन बाद भाई दूज (Bhai Dooj 2024) का त्योहार मनाया जाता है. इस साल यानी 2024 में भैया दूज का त्योहार 3 नवंबर को मनाया जाएगा. इसके लिए बहनें अपने भाइयों को टीका करने की अभी से तैयारियों में लगी हैं. कई जगहों पर बहनें इस दिन अपने भाई की सलामती के लिए व्रत भी करती हैं. इस दिन यम और उसकी बहन यमुना की पूजा की जाती है. चलिए ऐसे उपाय (Bhai Dooj Upay) बताते हैं जिन्हें भाई दूज के दिन करने से आपके परिवार में खुशहाली आएगी और शुभ फल मिलेंगे.



भैया दूज के दिन करें ये उपाय, मिलेगा परिवार को शुभ फल | do these things on bhai dooj for long life of brother



भाई दूज के दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना नदी में स्नान करना चाहिए. इससे भाई बहन के बीच स्नेह का बंधन मजबूत होता है और परिवार में खुशहाली आती है. इस दिन बहन को घर के बाहर यमराज के नाम का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए. इससे यम प्रसन्न होते हैं भाई की आयु बढ़ती है.भैया दूज के दिन भाई को बहन के घर जाकर उससे टीका करवाना चाहिए. बहन को भाई के माथे पर तिलक करके उनकी मंगल कामना करनी चाहिए और उसका मुंह मीठा करना चाहिए. इस दिन बहन को भाई को तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाने चाहिए. भाई का तिलक करते समय बहन को "गंगा पूजे यमुना को यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े का जाप करना लाभदायक होता है. इससे भाई और बहन के बीच रिश्ता अच्छा होता है और भाई की उम्र लंबी होती है.

भाई को पान खिलाने से रिश्ते होंगे मजबूत | offer paan to brother

इस दिन बहन को सुबह उठकर नहा धोकर आटे से चौक बनाना चाहिए. इसके बाद इस चौक पर भाई को बिठाकर उसका टीका करते समय उसके सिर पर फूल, पान सुपारी और पैसा रखना चाहिए. तिलक करते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. इस दिन बहन को भाई के हाथ पर कलावा बांधना चाहिए और उसकी आरती करनी चाहिए. इस दिन अगर बहन भाई को पान खिलाती है तो भाई बहन के रिश्ते अच्छे होते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)