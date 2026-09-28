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Aries Aaj Ka Rashifal: पुरानी बातों को व्यवस्थित कर आगे बढ़ें, दिन के दूसरे हिस्से में बढ़ेगा आत्मविश्वास

Aries Horoscope Today 28 September 2028, Mesh Rashifal: स्वास्थ्य की दृष्टि से सुबह पर्याप्त आराम और पानी पर ध्यान दें. ऑनलाइन भुगतान, टिकट बुकिंग या किसी आर्थिक लेन-देन में जल्दबाजी न करें.

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Aries Aaj Ka Rashifal: पुरानी बातों को व्यवस्थित कर आगे बढ़ें, दिन के दूसरे हिस्से में बढ़ेगा आत्मविश्वास
Aries Aaj Ka Rashifal 28 September 2028 | Mesh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aries Horoscope Today 28 September 2028, Mesh Rashi ka Rashifal: आज दिन दो अलग रंग लेकर आएगा. सुबह 10:16 बजे तक चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेंगे, जबकि इसके बाद आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इसलिए दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत शांत, आत्ममंथन और लंबित विषयों को समेटने वाली हो सकती है, वहीं दोपहर के बाद ऊर्जा और निर्णय लेने की इच्छा बढ़ेगी. सुबह के समय मन किसी पुराने खर्च, अधूरे काम या ऐसी बात पर जा सकता है जिसे आप काफी समय से नजरअंदाज कर रहे हैं. इस अवधि में अनावश्यक खरीदारी से बचना समझदारी होगी. 

ऑनलाइन भुगतान, टिकट बुकिंग या किसी आर्थिक लेन-देन में जल्दबाजी न करें. यदि किसी काम के लिए बाहर जाना पड़े तो समय का अतिरिक्त अंतर रखें, क्योंकि छोटी देरी आपकी पूरी योजना बिगाड़ सकती है. दोपहर के बाद परिस्थिति तेजी से बदल सकती है. 

चंद्रमा आपकी राशि में आने के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी प्राथमिकताओं को लेकर अधिक स्पष्ट महसूस करेंगे. किसी रुके हुए काम को फिर से हाथ में लेने की इच्छा होगी. हालांकि उत्साह में एक साथ कई निर्णय लेने की गलती न करें. पहले उस काम को चुनें जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में सबसे अधिक होगा. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से सुबह पर्याप्त आराम और पानी पर ध्यान दें. दिन चढ़ने के साथ सक्रियता बढ़ेगी, इसलिए अपनी ऊर्जा को जरूरत से ज्यादा खर्च न करें. सिरदर्द, थकान या बेचैनी जैसी छोटी परेशानी को केवल काम के दबाव के कारण नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा. सुबह छोड़ने और समेटने का समय है, जबकि दोपहर के बाद अपनी दिशा तय करने का. किसी पुराने बोझ को लेकर आगे बढ़ने के बजाय उसे व्यवस्थित करके नई शुरुआत करना अधिक लाभकारी रहेगा.

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धानुसार गुड़ और गेहूं का दान करें.
शुभ रंग: ईंट जैसा लाल
 

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