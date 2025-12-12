विज्ञापन

नाभि में हींग लगाने से क्या होता है? नाभि में हींग डालने से शरीर क्या असर होता है, जानिए

Hing in Belly Button: हींग खाने के अलावा नाभि में लगाने से भी बहुत लाभकारी होती है. आयुर्वेद में नाभि को शरीर का केंद्र माना जाता है.

Read Time: 2 mins
Share
नाभि में हींग लगाने से क्या होता है? नाभि में हींग डालने से शरीर क्या असर होता है, जानिए
नाभि में हींग लगाने से क्या होता है?
File Photo
  • आयुर्वेद के अनुसार नाभि शरीर का केंद्र है जहां हींग लगाने से पाचन और हार्मोनल संतुलन में सुधार होता है
  • नाभि में हींग लगाने से कब्ज, गैस, ड्राई स्किन और थकान जैसी समस्याओं में राहत मिलती है
  • हींग का पेस्ट नाभि पर लगाने से पेट दर्द, गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग में आराम मिलता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Hing in Belly Button: हींग एक ऐसा मसाला है जो खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है. हींग का तड़का खाने को स्वादिष्ट बनाता है. ज्यादातर लोग हींग का खाने के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं नाभि में हींग लगाने से क्या होता है? हींग खाने के अलावा नाभि में लगाने से भी बहुत लाभकारी होती है. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, आयुर्वेद में नाभि को शरीर का केंद्र माना जाता है, जहां हींग लगाने से पाचन, त्वचा और हार्मोनल संतुलन जैसी कई समस्याओं यानी जैसे कब्ज, गैस, ड्राई स्किन, थकान में राहत मिलती है, क्योंकि शरीर की कई नसें यहां मिलती हैं.

यह भी पढ़ें:- ठंड में नहीं मिल रही धूप? शरीर में हो रही विटामिन डी की कमी, इन 3 फूड्स से मिलेगा भरपूर Vitamin D, बॉडी की एक-एक हड्डी को मिलेगी ताकत

नाभि में हींग लगाने से क्या होता है?

आयुर्वेद के मुताबिक, हींग औषधीय गुणों से भरपूर होती है और नाभि शरीर का केंद्र होता है. नाभि से शरीर की सारे नसें जुड़ी होती है. नाभि में हींग लगाने से पेट दर्द और गैस से राहत मिलती है. हींग का पेस्ट नाभि में लगाने से गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग में आराम मिलता है. यह पाचन क्रिया को तेज करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिससे खाना अच्छे से पचता है, क्योंकि हींग की तासीर गर्म होती है और इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं.

पेट दर्द से राहत

नाभि में हींग लगाने से पेट की सूजन और भारीपन से राहत मिलती है. इसके अलावा पीरियड्स के दौरान पेट और कमर दर्द में गर्माहट और राहत देता है. पेट शांत होने से नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है. शिशुओं में पेट दर्द और गैस के लिए यह एक सुरक्षित घरेलू उपाय है.

नाभि में हींग कैसे लगाएं

हींग को थोड़े गर्म पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और नाभि पर लगाएं. इसके अलावा घी या तेल के साथ हींग मिलाकर भी नाभि में लगा सकते हैं. यह गर्माहट और आराम मिलता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Belly Button, Belly Button Oiling, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com