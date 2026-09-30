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Aquarius Aaj Ka Rashifal: भविष्य के लिए किया गया प्रयास काम आ सकता है, आर्थिक अनुशासन रहेगा जरूरी

Aquarius Horoscope Today 30 September 2026, Kumbh Rashifal: कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता उपयोगी साबित होगी. काम के सिलसिले में अकेले बैठकर किसी विषय पर तैयारी करने का अवसर भी मिलेगा.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal: भविष्य के लिए किया गया प्रयास काम आ सकता है, आर्थिक अनुशासन रहेगा जरूरी
Aquarius Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Horoscope Today 30 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज रुका हुआ भुगतान मिलने, किसी उपयोगी व्यक्ति से मुलाकात होने या काम से जुड़ा नया अवसर सामने आने के संकेत हैं. आपकी बात सही लोगों तक पहुंच सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव या विचार साझा करने में संकोच न करें. मित्रों के बीच आपकी सलाह को महत्व मिलेगा, हालांकि हर योजना सभी के सामने बताने से बचना बेहतर रहेगा. 

दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ शांत और निजी हो जाएंगी. चंद्रमा के द्वादश भाव में आने से खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा. विशेष रूप से ऑनलाइन खरीदारी, यात्रा या सुविधा से जुड़ी वस्तुओं पर अचानक पैसा निकल सकता है. काम के सिलसिले में अकेले बैठकर किसी विषय पर तैयारी करने का अवसर भी मिलेगा. यदि कई दिनों से मन किसी बात को लेकर उलझा हुआ है तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय तथ्यों को दोबारा जांचें. किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपनी योजना बदलना नुकसानदायक हो सकता है. 

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता उपयोगी साबित होगी. कोई ऐसा कार्य मिल सकता है जिसमें तत्काल प्रशंसा न मिले, लेकिन आगे चलकर उसका फायदा दिखाई देगा. वरिष्ठों से बातचीत करते समय अपनी बात स्पष्ट रखें और अधूरी जानकारी के आधार पर प्रतिक्रिया न दें. कारोबार में पुराने ग्राहकों से जुड़ा कोई मामला फिर सामने आ सकता है. 

लेन-देन में लिखित रिकॉर्ड संभालकर रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा. धन के मामले में आमदनी के अवसर बने रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद बचत की बजाय खर्च बढ़ने की आशंका है. निजी जीवन में आपको थोड़ा एकांत चाहिए होगा. परिवार के लोगों को आपकी चुप्पी उदासीनता न लगे, इसका ध्यान रखें. मानसिक रूप से हल्का महसूस करने के लिए दिन के अंत में कुछ समय अपनी पसंद के काम को दें.

उपाय: किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को ज्यामिति बॉक्स या अध्ययन सामग्री भेंट करें.
शुभ रंग: आसमानी नीला

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