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Aquarius Aaj Ka Rashifal: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं, अचानक खर्च के बीच संभालना होगा बजट

Aquarius Horoscope Today 28 September 2028, Kumbh Rashifal: हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने से बचें और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें. कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने की जरूरत होगी. 

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Aquarius Aaj Ka Rashifal: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं, अचानक खर्च के बीच संभालना होगा बजट
Aquarius Aaj Ka Rashifal 28 September 2028 | Kumbh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Horoscope Today 28 September 2028, Kumbh Rashi ka Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत धन और पारिवारिक विषयों पर ध्यान देने के साथ हो सकती है. रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन साथ ही किसी जरूरी वस्तु पर अचानक खर्च भी सामने आ सकता है. 

पैसों से जुड़ा कोई निर्णय लेते समय केवल तात्कालिक लाभ देखने के बजाय आगे की स्थिति को समझना बेहतर रहेगा. आपकी वाणी आज प्रभावशाली रह सकती है, इसलिए बातचीत के जरिए बिगड़े हुए काम को संभालने का अवसर मिलेगा. हालांकि, जल्दबाजी में कही गई बात किसी अपने को परेशान कर सकती है. 

दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ अधिक सक्रिय रहेंगी. छोटी दूरी की यात्रा, किसी व्यक्ति से मुलाकात या महत्वपूर्ण फोन-कॉल आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. लंबे समय से टल रहे काम को स्वयं पहल करके आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. किसी परिचित से मिली सूचना आगे चलकर आपके काम आ सकती है. कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने की जरूरत होगी. 

किसी योजना को लेकर सहकर्मी या वरिष्ठ की राय अलग हो सकती है, इसलिए बहस के बजाय तथ्य प्रस्तुत करना अधिक उचित रहेगा. व्यापार करने वालों को पुराने संपर्क से कोई अवसर मिल सकता है. हालांकि, हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने से बचें और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें. व्यक्तिगत स्तर पर आज आत्मविश्वास धीरे-धीरे बढ़ेगा. आपको लगेगा कि किसी पुराने विषय को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है. 

रिश्तों में बहुत अधिक अपेक्षा रखने के बजाय सामने वाले की स्थिति समझने का प्रयास करें. किसी करीबी व्यक्ति से हुई बातचीत मन का बोझ हल्का कर सकती है.

उपाय: सुबह किसी मंदिर में हरे मूंग की दाल छोटी मात्रा अर्पित करें और बाद में जरूरतमंद को दान करें. पक्षियों के लिए बाजरा या ज्वार खुले स्थान पर रखें.
शुभ रंग: पिस्ता हरा
 

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