Aquarius Aaj Ka Rashifal: नए अवसरों की रहेगी तलाश, किसी एक विकल्प पर न हों तुरंत निर्भर

Aquarius Horoscope Today 20 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज कुंभ राशि से चंद्रमा एकादश भाव में गोचर करेंगे. आज ध्यान उन अवसरों पर रहेगा जिनसे भविष्य में लाभ, संपर्क और उपलब्धियां जुड़ सकती हैं. किसी पुराने परिचय से दोबारा बातचीत शुरू होना या किसी समूह के माध्यम से उपयोगी जानकारी मिलना संभव है. आपकी योजनाओं में तेजी आएगी, लेकिन हर संभावना को तुरंत पकड़ने के बजाय उसकी उपयोगिता परखना जरूरी रहेगा.

कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से फायदा मिल सकता है. किसी सामूहिक परियोजना में आपकी भूमिका बढ़ सकती है और आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. नौकरी में पद या जिम्मेदारी से जुड़ी कोई सकारात्मक चर्चा हो सकती है, लेकिन केवल आश्वासन मिलने पर अपनी वर्तमान व्यवस्था में बड़ा बदलाव न करें. लिखित पुष्टि के बाद ही अंतिम निर्णय लेना उचित रहेगा.

व्यापारियों के लिए ग्राहक नेटवर्क बढ़ाने का अवसर है. पुराने संपर्कों से नए ऑर्डर या रेफरल मिल सकते हैं. सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या परिचितों के जरिए कारोबार का विस्तार करने का विचार सफल हो सकता है. फिर भी बिक्री बढ़ाने के चक्कर में उधार की सीमा बहुत अधिक न बढ़ाएं. लाभ के साथ नकदी प्रवाह पर भी नजर रखें.

आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना दिखाई देती है. रुका हुआ पैसा मिलने की खबर आ सकती है या आय का कोई अतिरिक्त रास्ता दिखाई दे सकता है. इस समय मिली अतिरिक्त राशि को तुरंत खर्च करने के बजाय उसका कुछ हिस्सा बचत में रखना समझदारी होगी.

किसी मित्र की योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें. सामाजिक जीवन व्यस्त रह सकता है. किसी मित्र से मिली सलाह आपके लिए उपयोगी होगी, लेकिन अपनी परिस्थितियों पर लागू किए बिना उसे अपनाना ठीक नहीं है. कुछ लोग आपकी सफलता से प्रभावित होकर निजी जानकारी जानने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आर्थिक और पेशेवर योजनाओं को सीमित दायरे में रखें.

उपाय: प्रातः भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करके “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का 108 बार जाप करें. आज किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को हरी मूंग या अध्ययन सामग्री दान करें.

शुभ रंग: फिरोजी और हरा