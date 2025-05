विवाह के बाद इन 5 धार्मिक स्थलों पर जरूर जाना चाहिए, वैवाहिक जीवन बना रहता है खुशहाल...

Temples for couples : अगर आपने हाल ही में दांपत्य जीवन में प्रवेश किया है और चाहते हैं जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहे तो फिर यहां पर हम आपको कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको विवाह के बाद एक बार जरूर दर्शन करने जाना चाहिए. हम जिन मंदिरों के बारे में यहां पर बताने जा रहे हैं मान्यता इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है, तो बिना देर किए आइए जानते हैं उनके नाम...

विवाह के बाद किन मंदिरों में करें दर्शन - Which temples should you visit after marriage?

गोवर्धन पर्वत (Govardhan Parvat) - शादी के बाद आपको एक बार गोवर्धन पर्वत जाना चाहिए और पति-पत्नी को साथ में परिक्रमा करनी चाहिए.

प्रेम मंदिर (Prem Mandir) - विवाह के बाद पति-पत्नी को वृंदावन के प्रेम मंदिर का दर्शन जरूर करना चाहिए. यह मंदिर इतना खूबसूरत है कि इसे निहारने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं.

तिरुमाला मंदिर (tirumala temple) - इस मंदिर में पूरे दुनिया से लोग मन्नतें मांगने आते हैं. कुछ लोग यहां पर शादी करने के लिए आते हैं. यह मंदिर एस माडा सेंट, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में मौजूद है. आप यहां पर भी दर्शन कर सकते हैं.

तिरुमनंचेरी मंदिर (tirumanancheri temple) - यह मंदिर तमिलनाडु में है, जो विवाह से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए जाना जाता है. कहा जाता है अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है, तो यहां आकर दर्शन कर सकता है, इससे शादी में आ रही अड़चन दूर होती है.

बरसाना राधा मंदिर (Barsana Radha Rani Temple) - यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बरसाना में है. यह राधा रानी का मंदिर है, जो प्रेम और समर्पण के लिए समर्पित है. ऐसे में यहां पर दर्शन करने से आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा.

इन मंदिरों में भी कर सकते हैं दर्शन

चित्रकूट कामदगिरी

विंध्याचल पर्वत विंध्यवासिनी के दर्शन करें

दक्षिण में भगवान मल्लिका अर्जुन का दर्शन करें

