Aaj Ka Rashifal 26 March 2026: सिंह राशि वालों की आय में होगी वृद्धि, मकर राशि वाले उधार देने से बचें, पढ़ें अपना दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है. हर राशि का स्वामी ग्रह होता है. ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलते हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ता है. आज 26 मार्च 2026 को गुरुवार का दिन है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रदेव आज मिथुन राशि में है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

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मेष (Aries)

चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज आपका दिन मिश्रित फलदायी है. आपको आज नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. कोई नया काम भी शुरू कर पाएंगे. आज आपके विचार जल्दी-जल्दी बदलेंगे. इससे किसी तरह का कन्फ्यूजन आपको हो सकता है. आज नौकरी एवं व्यवसाय में आपको प्रतियोगियों के कड़े व्यवहार का सामना करना पड़ेगा. किसी निश्चित काम के लिए आप आगे प्रयास करेंगे. यात्रा का योग है. महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है. हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उत्तम है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज आपको समस्त दुविधाओं को किनारे रखकर मन को एकाग्र और प्रसन्न रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मन की अस्थिरता के कारण आप हाथ में आए हुए सुनहरे अवसर को खो देंगे. आज आपको जिद और इगो को छोड़कर समाधानकारी व्यवहार अपनाना पड़ेगा. भाई-बंधुओं के बीच के संबंध अधिक सहयोगपूर्ण बनेंगे. कलाकारों, लेखकों और कारीगरों जैसे मौलिक कार्य करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायक साबित होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आप उत्साहित और ताजगी का अनुभव कर सकेंगे. अच्छे कपड़े और आभूषण खरीदने का योग बन रहा है. स्वादिष्ट भोजन करेंगे. सगे-संबंधियों के साथ आपका दिन खुशी में व्यतीत होगा. वैवाहिक जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकेंगे. वित्तीय लाभ और योजनाओं को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आपको खर्च पर काबू रखना होगा. कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है. कोई नया टारगेट भी आपको मिल सकता है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आप मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. किसी एक निश्चय पर आप नहीं पहुंच पाएंगे. असमंजस के कारण मन कहीं नहीं लगेगा. इसका असर आपके काम पर होगा. संबंधियों के साथ अनबन हो सकती है. पारिवारिक काम के पीछे धन खर्च होगा. झगड़े से आज दूर रहें. किसी से विवाद होने पर तत्काल उससे माफी मांगे, अन्यथा आगे आपको उससे दिक्कत हो सकती है. बिना सोचे काम करने से नुकसान होगा. आरोग्य एवं धन की हानि हो सकती है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपको लाभ होने की संभावना है. आपको मन से मजबूत होना होगा, अन्यथा हाथ आए अवसर भी खो सकते हैं. मित्रों से मिलकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे. घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा. व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि हो सकेगी. यात्रा होने की भी संभावना है. आपको कार्यस्थल पर कोई नया काम मिल सकता है. व्यापार में सफलता के लिए आज आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी.

चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. नए काम शुरू करने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई है, उसे आसानी से पूरी कर सकेंगे. पिता के साथ निकटता बढ़ेगी. मान- सम्मान बढ़ेगा. सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी. पैसे की वसूली या व्यापार के उद्देश्य से यात्रा करने की संभावना है. विदेश से जुड़े काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. विदेश में रहने वाले अपनों का समाचार प्राप्त कर सकेंगे. आपका स्वास्थ्य खराब होगा. संतान के स्वास्थ्य की चिंता होगी.

चंद्रमा आज आपकी राशि से नवें भाव में होगा. किसी लंबी दूरी या धार्मिक स्थल की यात्रा होगी. विदेश से जुड़े काम में आसानी होगी. कार्यस्थल पर कोई नया काम आपको मिल सकता है. हालांकि नौकरीपेशा वालों को आज अधिकारियों तथा सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. संतान और स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता रहेगी. बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए. विरोधियों के साथ गंभीर चर्चा न करें. अनावश्यक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज अपने स्वभाव और व्यवहार पर काबू रखना आवश्यक है. कार्यस्थल पर किसी के साथ अनावश्यक विवाद हो सकता है. किसी नए काम की शुरुआत आज ना करें. स्वास्थ्य खराब होने की आशंका होने से खान-पान में ध्यान रखें. बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें. अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. धार्मिक कार्य या साधना के लिए समय अच्छा है. विचार और चिंतन से मन को शांत कर सकेंगे. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम फलदायी है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज आपका दिन सुखपूर्वक एवं आनंद से गुजरने वाला है. आज आप मनोरंजन की दुनिया में व्यस्त रहने वाले हैं. पार्टी, पिकनिक, यात्रा, स्वादिष्ट भोजन और शॉपिंग आज के दिन का हिस्सा हो सकते हैं. हालांकि बाहर जाने पर आप पूरी सावधानी रखें. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा. लेखन के काम के लिए दिन अच्छा है. आपके विचार बौद्धिक तथा तार्किक रहेंगे. भागीदारी से लाभ होगा. सम्मान और ख्याति मिलेगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कामों में आपको सफलता मिलेगी.

चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आपके व्यापार के लिए दिन अच्छा है. बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कोई विशेष प्रयास करेंगे. धन के लेन-देन में सरलता रहेगी. हालांकि किसी को उधार देने से आपको बचना चाहिए. घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च होगा. नौकरी में साथीकर्मियों का सहयोग मिलेगा. विदेशी व्यापार बढ़ेगा. शत्रुओं पर विजय मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के लिए आप कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज कोई भी नया काम शुरू ना करें. जल्दी-जल्दी काम करने से आप नुकसान उठा सकते हैं. कार्यस्थल पर आज आप केवल अपने काम पर ध्यान लगाएं. महिलाओं को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा. यात्रा को टालना आपके लिए हितकर रहेगा. संतान की चिंता रहेगी. दोपहर बाद क्रिएटिव काम में आपकी रुचि बनी रहेगी. बौद्धिक चर्चा में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. आकस्मिक खर्च का योग है. पेट से सम्बंधित बीमारी हो सकती है. परिजनों के साथ विवाद टालें.

चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आज का दिन अरुचिकर घटनाओं के कारण उत्साहजनक नहीं रहेगा. घर में परिवारवालों के साथ वाद-विवाद होगा. माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको रहेगी. किसी बात को लेकर मन परेशान रहेगा. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस कारण अनिद्रा सताएगी. महिलाओं के साथ बातचीत में सावधानी बरतें. धन की हानि हो सकती है. नौकरी करने वालों को किसी बात की चिंता रहेगी. स्थायी संपत्ति और वाहन आदि के कामकाज में सावधानी बरतें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)