Aaj ka Rashifal 10 October 2026: आज किसे होगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क? जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

Aaj ka Rashifal 10 October 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है. जहां कुछ लोगों को रुका हुआ धन मिलने, करियर में उन्नति और व्यापार में लाभ के संकेत हैं, वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य, क्रोध और कानूनी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान-सम्मान को लेकर भी ग्रहों की चाल अलग-अलग राशियों पर अलग प्रभाव डाल सकती है. जानिए ज्योतिषाचार्य मदनमोहन जी से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल, भाग्य अंक और शुभ रंग.

1. मेष राशि

क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें. जमीन जायदाद की समस्या समाप्त हो जाएगी. नए परिचित व्यक्तियों से बहुत लाभ प्राप्त होगा. मित्रों के दिया हुआ आशा निराशा में बदल जाएगी. नशे से दूर रहें. नए राजनीतिक संपर्क से लाभ मिलेगा. परिवार में समस्या उत्पन्न होगी. कानूनी उलझन से बचें. शत्रु-षड्यंत्र से विवाद बढ़ सकता है.

भाग्य अंक: 8

शुभ रंग: लाल

2. वृषभ राशि

व्यापार में धान का निवेश सोच समझकर करें. परिचित व्यक्तियों पर विश्वास ना करें. नुकसानदायक होगा उधर में दिया धन वापस होगा. जीवनसाथी का सहयोग बराबर मिलेगा. अचानक लाभ होगा.

भाग्य अंक: 1

शुभ रंग: सफेद

3. मिथुन राशि

नौकरी में प्रमोशन के पूर्ण योग हैं. वाणी के द्वारा उत्तम लाभ सम्मान प्राप्त होगा. नौकरी में स्थानांतरण का योग बनेगा. नया समझौता हो सकता है. देश-विदेश से शुभ समाचार आएगा.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: नीला

4. कर्क राशि

स्थिति को देखते हुए मां को परेशान ना करें. समय के अनुसार सब उत्तम व्यवस्था होगी. मानसिक संतुलन को अच्छा बनाकर रखें. रुका हुआ धन मिलेगा. अतीत के संदर्भ में अनुसंधान का लाभ होगा. मेहनत के चलते सितारा बुलंद होगा. समुद्री यात्रा के सुंदर योग हैं.

भाग्य अंक: 9

शुभ रंग: सफेद

5. सिंह राशि

निडर होकर स्थिति को संयम में परिवर्तन करने का कार्य में आप पूर्ण रूप से विजयी प्राप्त करेंगे. परोपकार कर दूसरे का दिल जीतने में आप मजबूत होंगे. उन्नति की समाचार मिलेगा. दीर्घकालीन विवाद सुलझेगा. गृहस्थी की समस्या सुलझ जाएगी. पारिवारिक में मंगल कार्य होगा.

भाग्य अंक: 5

शुभ रंग: पिला

6. कन्या राशि

कार्यक्षेत्र में वाणी के प्रयोग से सफलता प्राप्त होगी. पुराने परिचित से मिलन संभव है. सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें. कानूनी विवाद में विजय होगी. समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है. भाग्य के भरोसे ना रहे. परिचित से आपको लाभ होगा. रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा.

भाग्य अंक: 3

शभ रंग: हरा

7. तुला राशि

देश विदेश की यात्रा लाभप्रद होगा. व्यापार में दिया हुआ धन लाभ प्राप्त कराएगा. घूमने फिरने की इच्छा पूर्ण होगी. विदेश से आए हुए मित्र आपसे मिलकर खुश होंगे. उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा. आर्थिक मदद मिलेगी नौकरी में प्रमोशन के योग हैं.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: सिल्वर

8. वृश्चिक राशि

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. वर्तमान समय में आपका स्वास्थ्य को लेकर चिंता जनक स्थिति बनी रहेगी. प्रयास करें खान-पांच उत्तम व्यवस्था के योग्य हो. शरीर में खून की कमी होने की संभावना है. आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य व्यवसाय में परिजनों के सहयोग से लाभ होगा. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

भाग्य अंक: 2

शुभ रंग: लाल

9. धनु राशि

मीठे वचनों से युक्त व्यक्तियों से सावधान रहें. व्यापार में मोटा फायदा होने के योग हैं. मोटापा बढ़ाने के कारण शरीर में गंभीर बीमारी बन सकती है. घर गृहस्थी में हास्य रस बढ़ेगा. गृहस्थी का सुख मिलेगा. प्रतियोगिता में जीत होगी.

भाग्य अंक: 9

शुभ रंग: केसरिया

10. मकर राशि

कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाएगा. इच्छित मित्र से मिलन संभव है. कानूनी विवाद में आपको सफलता प्राप्त होगी. विरोधियों को आप चित कर देंगे. मकान का कार्य आपका सफल होगा. नया वाहन खरीदने के योग हैं. सहयोगियों के साथ मौज मस्ती का मौका मिलेगा.

भाग्य अंक: 2

शुभ रंग: काला



11. कुंभ राशि

नया वाहन लेने का सुख आपको प्राप्त होगा. उधर में दिया हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा. सरकार से संबंधित योगदान के लिए आपको सम्मानजनक उपहार प्राप्त होंगे. सोचा हुआ कार्य जल से प्रगति प्राप्त पूर्वक प्राप्त होगा. भौतिक सुख उपयोग के साधन सुलभ होंगे. काम बिगड़ने की संभावना ज्यादा है. साहित्य संगीत में मन जमेगा.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: नीला

12. मीन राशि

कार्य में परिवर्तन के योग्य हैं. नए व्यापार की दिशा बनेगी. आध्यात्मिक की दिशा में अग्रसर कार्य करेंगे. धार्मिक कार्यों में आपका धन व्यय होगा. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. खान-पान का विशेष ध्यान रखें घर में नया सामग्री आने के योग बन रहे हैं. कर लेने का सपना पूरा होगा.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: नारंगी

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