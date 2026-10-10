Pisces Tarot Card Rashifal: बच्चों को खुश करने की कोशिश, अधिकारी के तानों से हो सकती है परेशानी

Pisces Tarot Card Horoscope 10 October 2026 Meen Tarot Card Rashifal: किसी पारिवारिक मामले में आपका चुप रहना अन्य परिजनों को नाराज कर सकता है.इस समय किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देना आपको पक्षपात पूर्ण ठहरा सकता है. इस स्थिति में कार्यों को लेकर समझदारी बनाए रखें.अपनी आदतों में बदलाव लाए. छोटे बच्चों की कलात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे सकते हैं.छोटी-छोटी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनको अचंभित कर देंगे.

व्यावसायिक/ Professional

किसी कार्य को पूरा करने में काफी मेहनत करना पड़ सकती है. इस समय इस कार्य से संबंधित कोई भी जानकारी न होने के कारण परेशानी अनुभव होगी. कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें.उच्च अधिकारी की ताना मारने की आदत से चिढ़ सकते है.इस समय उनकी किसी बात का तुरंत कोई जवाब न दे.अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें. किसी सहयोगी की आलोचनात्मक बातें परेशान कर सकती है. उसको अनसुना करना आपकी शांति के लिए बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य/Health

कुछ व्यायाम सही तरीके से न करने पर विपरीत प्रभाव डाल सकते है. किसी ट्रेनर की निगरानी में व्यायाम करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए छोटे-छोटे फंड बना सकते हैं. अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता है.

रिश्ते/Relationship

करीब रिश्ते में इतने अधिक धोखे मिले हुए हैं. कि अब किसी नए रिश्ते पर विश्वास करने में परेशानी अनुभव हो सकती है.

