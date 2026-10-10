विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Tarot Card Rashifal: कमजोरी दूर करने और नई तकनीक सीखने का मौका

Capricorn Tarot Card Horoscope 10 October: Six of cups की ऊर्जा अपने कमजोरी को अपने रास्ते की मुश्किल न बनने देने का प्रयास, बातों में आकर अपने कार्य पर व्यक्तित्व प्रभाव और गलत तरीके से बहन कमाने की सोच की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, मकर राशि वाले जीवन, रिश्तो,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Tarot Card Rashifal: कमजोरी दूर करने और नई तकनीक सीखने का मौका
Capricorn Aaj Ka Rashifal 10 October 2026 | Makar Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Tarot Card Horoscope 10 October 2026 Makar Tarot Card Rashifal: अपनी कमजोरी को अपने प्रयासों की कमी न बनने दे. हमेशा कमी या नुकसान हो को लेकर चिंतित ना रहे. पारिवारिक लोगों के साथ रिश्ते बेहतर बनाये.भविष्य में होने वाली परेशानियों को लेकर वर्तमान खराब न करें. जो बीत चुका है. उन बातों की कड़वाहट जीवन में न बढ़ने दे. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें. परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. बच्चों की पढ़ाई और कार्यों पर ध्यान दे. 

व्यवसायिक/ Professional

यदि किसी कार्य को समझने में मुश्किल हो रही है. तो उसको लेकर परेशान न हो. आ रही परेशानी को समझने की कोशिश करे और उसका हल निकालें. लोगों की बातों से प्रभावित न हो. अपने कार्यों को व्यवस्थित करें. कार्यों से संबंधित आवश्यक सभी दस्तावेज और फाइलों को संभाल कर रखें. किसी भी महत्वपूर्ण प्रोफाइल को अनदेखा न करें. नई नौकरी पर सहमति से पूर्व उसकी शर्ते और स्थिरता के बारे में अच्छे से जान लें. नई जानकारियों और तकनीकों के साथ स्वयं को अपडेट रखें. 

स्वास्थ्य/Health

एसिडिटी और गैस के कारण पाचन खराब रह सकता है. समय पर भोजन करें. रात को हल्का भोजन लें. दिनचर्या को नियमित करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

कुछ अधिक पाने के लालच में गलत योजना में धन निवेश न करें. लालच के चलते अतिरिक्त कमाई के लिए अनैतिक तरीके न अपनाएं. 

रिश्ते/Relationship

अविवाहित लोग अपने मनचाहे जीवनसाथी से मुलाकात कर सकते है. आकर्षण के साथ सामने वाले के व्यवहार और वाणी पर भी ध्यान दें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Makar Rashifal, Capricorn Tarot Card Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com