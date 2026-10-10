Capricorn Tarot Card Rashifal: कमजोरी दूर करने और नई तकनीक सीखने का मौका

Capricorn Tarot Card Horoscope 10 October 2026 Makar Tarot Card Rashifal: अपनी कमजोरी को अपने प्रयासों की कमी न बनने दे. हमेशा कमी या नुकसान हो को लेकर चिंतित ना रहे. पारिवारिक लोगों के साथ रिश्ते बेहतर बनाये.भविष्य में होने वाली परेशानियों को लेकर वर्तमान खराब न करें. जो बीत चुका है. उन बातों की कड़वाहट जीवन में न बढ़ने दे. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें. परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखें. बच्चों की पढ़ाई और कार्यों पर ध्यान दे.

व्यवसायिक/ Professional

यदि किसी कार्य को समझने में मुश्किल हो रही है. तो उसको लेकर परेशान न हो. आ रही परेशानी को समझने की कोशिश करे और उसका हल निकालें. लोगों की बातों से प्रभावित न हो. अपने कार्यों को व्यवस्थित करें. कार्यों से संबंधित आवश्यक सभी दस्तावेज और फाइलों को संभाल कर रखें. किसी भी महत्वपूर्ण प्रोफाइल को अनदेखा न करें. नई नौकरी पर सहमति से पूर्व उसकी शर्ते और स्थिरता के बारे में अच्छे से जान लें. नई जानकारियों और तकनीकों के साथ स्वयं को अपडेट रखें.

स्वास्थ्य/Health

एसिडिटी और गैस के कारण पाचन खराब रह सकता है. समय पर भोजन करें. रात को हल्का भोजन लें. दिनचर्या को नियमित करें.

आर्थिक स्थिति/Finance

कुछ अधिक पाने के लालच में गलत योजना में धन निवेश न करें. लालच के चलते अतिरिक्त कमाई के लिए अनैतिक तरीके न अपनाएं.

रिश्ते/Relationship

अविवाहित लोग अपने मनचाहे जीवनसाथी से मुलाकात कर सकते है. आकर्षण के साथ सामने वाले के व्यवहार और वाणी पर भी ध्यान दें.