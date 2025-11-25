दिल्ली के मजनू का टीला इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. 22 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि संत का होटल, मजनू का टीला में एक महिला को चाकू मारकर फेंक दिया गया है, उसके कपड़े फटे हुए हैं. पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो लगभग 30–32 साल की एक महिला सड़क किनारे बेहोश पड़ी मिली, उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं.

महिला की हालत नाजुक थी और वह नशे में...

महिला को तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से उसे एलएनजेपी (LNJP) हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. पुलिस की क्राइम टीम और FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की जांच की. महिला की हालत नाजुक थी और वह नशे में लग रही थी, उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. महिला का मेडिकल भी कराया गया है, लेकिन फिलहाल उसमें यौन शोषण पर कोई स्पष्ट राय दर्ज नहीं है. डॉक्टरों ने उसकी स्थिति स्थिर रखने के लिए उसे सेडेटेड रखा है, इसलिए वह बयान देने की हालत में नहीं है.

गुत्थी CCTV फुटेज और स्थानीय पूछताछ से सुलझी

इस मामले में पुलिस ने डीडी एंट्री और एमएलसी के आधार पर धारा 109(1) बीएनएस और 307 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है. आगे की जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार और धाराएं भी जोड़ी जाएंगी. इस घटना की गुत्थी CCTV फुटेज और स्थानीय पूछताछ से सुलझी. 23 नवंबर को पुलिस ने कन्नू दयाधाम नागवंशी (उम्र 31) को गिरफ्तार कर लिया. वह मजनू का टीला के अरुणा नगर में रहता है और पेशे से ई-रिक्शा चालक है.

महिला को शराब पिलाई और उसके साथ मारपीट की

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया. उसने बताया कि 21 नवंबर शाम करीब 6 बजे वह विधान सभा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पर महिला से मिला. वह उसे अपने ई-रिक्शा में बैठाकर अपने घर ले गया. वहां उसने महिला को शराब पिलाई और उसके साथ मारपीट की. जब महिला ने विरोध किया, तो उसने उसे बेहरमी से पीटा. इसके बाद घायल अवस्था में उसे घर के बाहर फेंक दिया और भाग गया.

आरोपी की बातें CCTV फुटेज और पास के लोगों की गवाही से मेल खाती हैं. जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी गंभीर अपराधों में शामिल रहा है. साल 2013 में उस पर नाबालिग के साथ रेप का मामला दर्ज हुआ था यानी वह पहले भी यौन अपराध के मामले में पकड़ा जा चुका है. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आरोपी की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड और महिला का बयान अभी बाकी है. डॉक्टरों के अनुसार, पीड़िता अभी बयान देने लायक नहीं है. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जैसे-जैसे मेडिकल व फॉरेंसिक रिपोर्ट आएंगी, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

