दिल्ली में NH-48 पर खतरनाक ड्राइविंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने ड्राइवर को किया अरेस्ट, Scorpio भी हुई जब्त

दिल्ली पुलिस ने एक 21 वर्षीय युवक को NH-48 पर लापरवाही और खतरनाक तरीके से SUV चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. घटना तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर उसकी ब्लैक Scorpio-N कार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह GT कर्नल बाईपास रोड पर ज़िगज़ैग करता दिखाई दे रहा था और राहगीरों की जान जोखिम में डाल रहा था.

पुलिस ने जब्त की SUV

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीडियो संज्ञान में आने के बाद बताया कि आरोपी के खिलाफ BNS और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने SUV को ज़ब्त कर लिया है.

ओखला निवासी था कार चालक

Taking cognizance of a viral video circulating on social media, the team of PS Samaypur Badli, @dcp_outernorth took swift action .



The offending vehicle, which was being driven recklessly & dangerously, has been seized and the driver has been arrested for rash & negligent… pic.twitter.com/FIr8HbR9Za — Delhi Police (@DelhiPolice) January 20, 2026

आरोपी की पहचान ओखला निवासी दाउद अंसारी (21) के रूप में हुई, जो IGNOU का छात्र है. जांच में पता चला कि गाड़ी उसके पिता मुसाफिर अंसारी के नाम पर रजिस्टर्ड है. आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने बताया कि वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत लापरवाही और गैरजिम्मेदाराना कृत्यों के लिए मामला दर्ज किया गया है, जिससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है, साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना 18 जनवरी को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई थी और वाहन की ड्राइविंग शैली यात्रियों के लिए गंभीर खतरा थी. मामले में आगे की जांच जारी है.