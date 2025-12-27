विज्ञापन
दिल्ली सरकार ने लगाई शिक्षक भर्ती DSSSB परीक्षा पर रोक, कर रही उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार

Delhi DSSSB Exam: अभ्यर्थियों की तरफ से PRT परीक्षा के लिए उम्र सीमा में पांच साल की छूट की मांग की जा रही है. जबकि दिल्ली में फिलहाल  30 साल की उम्र वाले ही अभ्यर्थी DSSSB परीक्षा दे सकते है.

दिल्ली में शिक्षकों की सबसे बड़ी परीक्षा पर रोक.
  • दिल्ली सरकार ने DSSSB की मार्च में प्रस्तावित 5346 पदों के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है.
  • शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने DSSSB परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
  • अभ्यर्थियों की मांग पर दिल्ली सरकार TGT और PGT शिक्षकों की परीक्षा की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है.
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है.सरकार ने मार्च में होने वाली शिक्षकों की सबसे बड़ी परीक्षा पर रोक लगा दी है. मार्च में DSSSB की यह परीक्षा 5346 पदों पर होनी थी, जिस पर सरकार ने रोक लगा दी है. परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिया है.  दिल्ली सरकार DSSSB परीक्षा की आयु सीमा बढ़ा सकती है.अभ्यर्थियों की मांग के बाद सरकार उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है.

DSSSB परीक्षा से होती है TGTऔर PGT टीचर्स भर्ती

बता दें कि TGTऔर PGT अध्यापकों की भर्तियां DSSSB परीक्षा के माध्यम से होनी है. अभ्यर्थी दिल्ली सरकार से TGT और PGT शिक्षकों की परीक्षा में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे. अभ्यर्थियों की मांग है कि PGT के लिए उम्र सीमा 36 साल और TGT के लिए 32 साल की पुरानी आयु सीमा की फिर से लागगू की जाए.  

उम्र सीमा में पांच साल की छूट की मांग

अभ्यर्थियों की तरफ से PRT परीक्षा के लिए उम्र सीमा में पांच साल की छूट की मांग की जा रही है. जबकि दिल्ली में फिलहाल  30 साल की उम्र वाले ही अभ्यर्थी DSSSB परीक्षा दे सकते है. DSSSB की परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर जब तक फैसला नहीं हो जाता, तब तक परीक्षा नहीं कराई जाएगी. दरअसल लंबे समय से उम्र सीमा बढ़ाए जाने की मांग उठ रही है. अब दिल्ली सरकार भी इस पर विचार कर रही है.

अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार कर रही सरकार

दरअसल कई उम्मीदवार उम्र सीमा की वजह से परीक्षा नहीं दे पाते हैं. परीक्षा मार्च में होनी है, लेकिन अभ्यर्थियों के विरोध ओऔर मांग को देखते हुए सरकार ने इसे फिलहाल रद्द कर दिया है और उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है. उम्र सीमा को लेकर जल्द की बड़ा फैसला आने की उम्मीद की जा रही है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है.

क्या है DSSSB परीक्षा?

DSSSB परीक्षा का पूरा नाम Delhi Subordinate Services Selection Board है. यह सरकारी बोर्ड अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाता है.
 

