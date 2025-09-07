होटल कारोबारी के यहां एक करोड़ की चोरी की वारदात का खुलासा, नौकर गिरफ्तार, ऐसे खुला राज

दिल्ली पुलिस की बाराखंबा रोड थाना टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चोरी का एक बड़ा मामला सुलझा लिया है. घरेलू नौकर द्वारा की गई इस चोरी में करीब एक करोड़ रुपए के गहने और नकदी चोरी हुई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का काफी सामान बरामद भी कर लिया गया है. आरोपी को एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए होटल कारोबारी के यहां नौकरी मिली थी.

कस्तूरबा गांधी मार्ग पर रहने वाले सतिंदर सिंह छाबड़ा एक बड़े होटल कारोबारी हैं, जिन्‍होंने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनका घरेलू नौकर रिंकू घर से नकदी और गहने चोरी कर ले गया है. शिकायत के बाद बाराखंबा रोड थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई.

मोबाइल जांच से मिला सुराग

जांच के लिए इंस्पेक्टर महाबीर सिंह की टीम बनाई गई. टीम ने तुरंत आरोपी को पकड़ा और उसके मोबाइल की जांच की. फोन में संदिग्ध यूपीआई ट्रांजेक्‍शन मिले, जिससे पुलिस को शक पक्का हो गया.

पूछताछ में रिंकू ने चोरी की बात कबूल कर ली. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने संगम विहार स्थित उसके कमरे से चोरी के जेवर और नकदी बरामद कर लिए. साथ ही उसने यह भी बताया कि कुछ सामान और पैसे उसने अपने गांव भी भेज दिए हैं. पुलिस अब बाकी सामान की बरामदगी की कोशिश कर रही है.

यूपी के सीतापुर का है आरोपी

गिरफ्तार आरोपी रिंकू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला है. वह फिलहाल दिल्‍ली के संगम विहार में रह रहा था. पहले वह राजौरी गार्डन के एक घर में काम करता था और फिर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए उसे छाबड़ा परिवार के यहां नौकरी मिली, लेकिन लालच में आकर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस का कहना है कि आरोपी पर सख्ती से पूछताछ जारी है और बाकी चोरी किए गए सामान को भी जल्द बरामद कर लिया जाएगा.