विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली एयरपोर्ट पर टल सकती थी सिस्टम फेलियर की घटना, ATC ने जुलाई में दी थी चेतावनी

दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी और ट्रैफिक कंट्रोल का सर्वर डाउन हो गया था. बताया गया कि ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में हुईं तकनीकी खराबी ने एयर ट्रैफिक को गड़बड़ा दिया, जिसकी वजह से करीब 800 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली एयरपोर्ट पर टल सकती थी सिस्टम फेलियर की घटना, ATC ने जुलाई में दी थी चेतावनी

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर शुक्रवार (7 October) को हुईं सिस्टम फेलियर की घटना को टाला का सकता है. यह दावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने किया है. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के संगठन ने कहा कि उसने कई महीने पहले ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को सिस्टम की खराब स्थिति और अपग्रेड की जरूरत के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया.

सांसदों से भी किया था आग्रह 

एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान AI171 दुर्घटना के कुछ दिनों बाद 8 जुलाई को सांसदों को पत्र लिखकर इस बात पर जोर दिया कि यह आवश्यक है कि हवाई नेविगेशन सेवाओं में प्रयुक्त स्वचालन प्रणालियों की समय-समय पर समीक्षा हो और उन्हें अपग्रेड किया जाए.

अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अपग्रेड हो सिस्टम 

इस पत्र में कहा गया है कि भारत के ऑटोमेशन सिस्टम को अब यूरोप के यूरोकंट्रोल (Eurocontrol) और अमेरिका के FAA जैसे सिस्टम की तरह होना चाहिए. इन जगहों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से खतरे की पहचान और रियल-टाइम डेटा शेयरिंग की सुविधा होती हैं. गिल्ड ने कहा कि उन्होंने यह सुरक्षा संबंधी गंभीर मुद्दे कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बताए हैं, लेकिन अब तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या हुआ?

दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी और ट्रैफिक कंट्रोल का सर्वर डाउन हो गया था. बताया गया कि ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में हुईं तकनीकी खराबी ने एयर ट्रैफिक को गड़बड़ा दिया, जिसकी वजह से करीब 800 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा. इसमें कई फ्लाइटें देरी से रवाना या लैंड हुईं तो 20 उड़ानों को रद्द करना पड़ा. इसके कारण यात्री को भारी परेशानी हुईं. ये असर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट पर पड़ा. 

दिल्ली एयरपोर्ट पर सिस्टम में हुई खराबी का असर देश की कई अन्य हवाई अड्डे पर भी देखने को मिला. हालांकि रात 9:00 बजे के ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में आई तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया गया और अब स्थिति सामान्य हो गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Airport, Indira Gandhi Airport, ATC IGI Airport
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com