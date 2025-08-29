VIDEO: दिल्ली में गला घोंटू गैंग ने शख्स का गला दबाया और छीन लिया सामान

दिल्ली में एक बार फिर गला घोंटू गैंग की दशहत देखी जा रही है. आज़ादपुर इलाके के नार्थ वेस्ट थाना आदर्श नगर में यह गैंग सक्रिय है. घटना का एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें गला घोंटू गैंग (Strangulation Gang) के बदमाश एक शख्स को अपना निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इलाके की सुनसान सड़क पर दो लोगों ने एक शख्स को पकड़ लिया. एक ने उसका गला घोंटा और दूसरे ने उसका सामान छीना. पहले बदमाश ने उसका गला तब तक नहीं छोड़ा जबतक कि उसके साथी बदमाश ने शख्स से उसका कीमती सामान नहीं छीन लिया.

गला घोंटू गैंग के बदमाशों ने छीना सामान

इस दौरान पीड़ित खुद को बचाने की कोशिश करता रहा. वह छटपटाता रहा लेकिन इन बदमाशों के चंगुल से वह निकल नहीं सका. दूसरे बदमाश ने जब उसका पर्स और दूसरा कीमती सामान छीन लिया तो वह वहां से भाग गया. वहीं दम घोंटू गैंग का दूसरा बदमाश भी पीड़ित को छोड़कर वहां से फरार हो गया. इसके बाद जमीन पर गिरा पीड़ित वहां से उठा और छाता उठातकर दोनों बदमाशों के पीछे दौड़ पड़ा.

दिल्ली में गला घोंटू गैंग का आतंक

दिल्ली के जिस इलाके में यह घटना हुई वह बिल्कुल सुनसान था. इंसान तो दूर कोई परिंदा तक वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था. आसपास की सभी दुकानें भी बंद थीं. ऐसा लग रहा है कि जैसे इस घटना को रात के समय अंजाम दिया गया हो. घटना के सीसीटीवी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गला घोंटू गैंग के बदमाश सुनसान जगहों पर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं.