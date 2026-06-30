दिल्ली के मशहूर परिक्रमा रेस्टोरेंट में लगी आग, किचन से उठा था धुआं, कोई हताहत नहीं

दिल्ली के कनॉट प्लेस में मशहूर रेस्टोरेंट परिक्रमा में आज आग लग गई. कनॉट प्लेस में 24वीं मंजिल पर स्थित इस रेस्तरां में आग के तुरंत बाद इसे खाली करा लिया गया. हालांकि, गनीमत ये रही कि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया. दिल्ली दमकल विभाग के अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि दोपहर 3 बजकर 40 मिनट पर फायर कंट्रोल रूम को आग की सूचना मिली. उन्हें बताया गया कि परिक्रमा रेस्तरा के किचन में आग लग गई है.



आग लगते ही पूरी बिल्डिंग में अफरातफरी मच गई. लोग तुरंत इमारत के नीचे भागे. चूंकि ये रेस्टोरेंट इमारत की सबसे ऊपरी फ्लोर पर है इसलिए खतरा और ज्यादा लग रहा था. लेकिन, आग की सूचना के बाद दमकल विभाग तुरंत हरकत में आया.

उन्होंने बताया कि नजदीक के दमकल स्टेशन से फायर टेंडर्स को भेजा गया. इसके अलावा स्काई लिफ्ट भी वहां लगाया गया. उन्होंने बताया कि आग के वक्त दो दर्जन लोग रेस्टोरेंट में मौजूद थे. उन्हें तुरंत नीचे उतार लिया गया. किचन में ऑयल फ्रायर में आग लगी थी.मुकेश वर्मा ने बताया कि आग पर तुंरत काबू पा लिया गया. इस हादसे में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि हमने बिल्डिंग खाली करा ली है और जैसे ही धुआं साफ हो जाएगा हम बिल्डिंग को फिर से खोल देंगे.