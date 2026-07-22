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2 करोड़ रुपये के फ्लैट में छत से बह रहा 'झरना', पड़ोसियों ने वीडियो बनाया; बिल्डर को सुनाया; दिल्ली में कराई FIR!

दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में 1.5 से 2 करोड़ के फ्लैट में फायर सेफ्टी पाइप फटने से लाखों का फर्नीचर तबाह हो गया. मेंटेनेंस एजेंसी के पैसे न देने पर अब पीड़ित को FIR दर्ज करानी पड़ी है.

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2 करोड़ रुपये के फ्लैट में छत से बह रहा 'झरना', पड़ोसियों ने वीडियो बनाया; बिल्डर को सुनाया; दिल्ली में कराई FIR!
दिल्ली की हाईराइज सोसाइटी में फटा फायर सेफ्टी पाइप, लाखों का फर्नीचर बर्बाद; देखें वीडियो
X@SanjuGoyel

Delhi Apartment Flooded Fire Pipeline Burst: अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर जब कोई इंसान करोड़ों रुपये का घर खरीदता है, तो वह सुकून की उम्मीद करता है. लेकिन दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके की एक नामी हाईराइज सोसाइटी से जो मामला सामने आया है, वो सच में हैरान करने वाला है. यहां 13वें फ्लोर पर बने एक फ्लैट की छत से अचानक पानी का ऐसा झरना बहा कि देखते ही देखते पूरा आलीशान घर तालाब में बदलता दिखने लगा. X पर संजू गोयल नाम के यूजर ने यह वीडियो बनाकर शेयर किया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है.

फ्लैट के अंदर कहां से आया इतना पानी?

गोयल के मुताबिक, यह घटना फ्लैट के अंदर लगी फायर फाइटिंग पाइपलाइन फटने की वजह से हुई. पाइप फटने के बाद छत से इतनी तेजी से पानी बरसा कि महज कुछ ही मिनटों में घर के महंगे सोफे, कुर्सियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सारा कीमती सामान पानी में पूरी तरह भीग गया. इस घटना में पीड़ित परिवार का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. पड़ोसियों का आरोप है कि बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन के दौरान बेहद घटिया दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से यह पाइप अचानक दबाव नहीं झेल पाया और टूट गया.

वीडियो में आप काले रंग के सोफे, कॉफी टेबल और अन्य फ़र्नीचर को भीगे हुए साफ देख सकते हैं. फर्श पर पानी जमा हो गया है. छत और दीवारें भी पानी से पूरी तरह भीगी हुई दिख रही हैं.

'बिल्डर ने खड़े किए हाथ, अब दर्ज हुई FIR'

आरोप है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी जब पीड़ित परिवार को इस बर्बादी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने मेंटेनेंस एजेंसी से हर्जाने की मांग की. हालांकि, एजेंसी ने नुकसान की भरपाई करने से साफ इनकार कर दिया है. इसके बाद परेशान मकान मालिक ने मेंटेनेंस एजेंसी और बिल्डर की इस लापरवाही के खिलाफ सीधे पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है. इस घटना ने अब हाईराइज सोसाइटियों में रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा और बिल्डरों की मनमानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

लोग बोले - बिल्डर से वसूलो पूरा खर्चा

एक यूजर ने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा, 'लोग अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से घर बनाते या खरीदते हैं, लेकिन इसी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होता है और घर ठीक से नहीं बनाए जाते. बस एक ढांचा खड़ा करके सौंप दिया जाता है.'

एक और यूजर ने कमेंट किया, 'अगर कंस्ट्रक्शन में लापरवाही बरती गई है या घटिया मटीरियल का इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. घर खरीदना लोगों की जिंदगी भर की कमाई का सपना होता है, इसलिए बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी, दोनों की जवाबदेही तय करना जरूरी है.'

तीसरे यूजर ने कहा, 'जब लोग जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से घर खरीदते हैं, तो उन्हें सुरक्षा और क्वालिटी मिलनी चाहिए. बिल्डर के खिलाफ सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए और नुकसान की पूरी भरपाई उनसे ही कराई जानी चाहिए.'

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