कौन हैं IAS अफसर संजीव खिरवार, दिल्ली MCD कमिश्नर बनाए गए

गृह मंत्रालय ने आईएएस संजीव खिरवार को दिल्ली एमसीडी कमिश्नर बनाया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दिया गया है.

नई दिल्ली:

कुत्ते को घुमाने के लिए स्टेडियम खाली करवाने को लेकर सुर्खियों में आए आईएएस अफसर संजीव खिरवार को दिल्ली में एमसीडी कमिश्नर बनाया गया है. गृह मंत्रालय ने1994 बैच के आईएएस संजीव खिरवार को इस पद पर नियुक्त किया है. खिरवार मई 2022 में त्यागराज स्टेडियम से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा में आए थे. खिरवार पर आरोप लगा था कि उन्होंने स्टेडियम खाली करवाकर खिलाड़ियों के लिए इसे शाम को समय से पहले बंद करवा दिया ताकि वो मैदान में अपने कुत्ते को वहां टहला सकें. इस विवाद के बाद उन्हें दिल्ली से लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया था.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दिया गया है. एमसीडी के पूर्व आयुक्त अश्विनी कुमार, जो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, का स्थानांतरण दिल्ली से जम्मू-कश्मीर कर दिया गया है. अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के अधिकारी खिरवार ऐसे समय में पदभार संभालेंगे, जब नगर निगम इस माह के अंत में निगम सदन में बजट पेश करने की तैयारी कर रहा है और उसे कई प्रशासनिक व वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

निगम के दैनिक कार्यों की निगरानी, नीतियों के क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय में नगर निगम आयुक्त अहम भूमिका निभाता है.
 

