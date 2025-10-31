विज्ञापन
विशेष लिंक

मारा गया हाशिम बाबा गैंग का शूटर... दिल्‍ली के सीलमपुर में गैंगवार, 20 राउंड चली फायरिंग

दिल्ली के सीलमपुर इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. हासिम बाबा गैंग के शॉर्प शूटर मिसबाह की कुछ लोगों ने हत्‍या कर दी.

Read Time: 2 mins
Share
मारा गया हाशिम बाबा गैंग का शूटर... दिल्‍ली के सीलमपुर में गैंगवार, 20 राउंड चली फायरिंग
दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मिसबाह नाम के शार्प शूटर की गोली मारकर हत्या
नई दिल्‍ली:

दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मिसबाह नाम के शार्प शूटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मिसबाह को जब गोली मारी गई, तब वह कार में सवार था. बताया जा रहा है कि पहले मृतक छेनू गैंग के लिए काम करता था, उसके बाद हासिम बाबा गैंग में शामिल हो गया. उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके के जमा मस्जिद के पास मिसबाह की बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 15 गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. 

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दिल्ली के उत्तरपूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. बताया जा रहा है कि मृतक मिसबाह के ख़िलाफ़ हत्या, डकैती और कई ऐसे अपराध मामले में शामिल था. मिसबाह पर 17 केस दर्ज थे. वह इस साल ही जेल से बेल पर बाहर आया था. 

मिसबाह की हत्‍या बदला लेने के लिए की गई होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस जांच में जुट गई है. फिलहाल थाना सीलमपुर ने शव को कब्जे में लेकर पास के जीटीबी अस्पताल में पोस्टमाटम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, मिस्बाह पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं और वह जुलाई महीने में जेल से बाहर आया था. हत्याकांड को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के फेमस गैंगस्टर के घर से कुछ दूरी पर अंजाम दिया गया. मिस्बाह उत्तरी पूर्वी दिल्ली के हाशिम बाबा गंग से जुड़ा था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gang War In Delhi, Murder In Seelampur, Hashim Baba Gang
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com