दिल्ली: हाशिम बाबा गैंग के शार्प शूटर की हत्या के आरोप में 2 बदमाश गिरफ्तार

मिस्बाह की हत्या 30 अक्टूबर की रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर हुई थी. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सीलमपुर इलाके की जामा मस्जिद के पास मिस्बाह को गोली लगने से घायल अवस्था में पड़ा पाया. जिसके बाद उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार, मृतक मिस्बाह पर सात आपराधिक मामले दर्ज थे.
नई दिल्ली:

उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में शुक्रवार को हाशिम बाबा गिरोह से कथित तौर पर जुड़े 22 वर्षीय युवक मिस्बाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गैंग्स्टर छेनू के एक रिश्तेदार और छेनू गैंग के नए गुर्गे प्रिंस गाजी को किया गिरफ्तार है. वहीं नार्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने एक अन्य आरोपी अब्दुल्ला को भी गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार प्रिंस गाजी को तिहाड़ के मंडोली जेल में बंद छेनू ने हाल में गैंग में शामिल किया था.

जांच में सामने आया है कि मिस्बाह हत्याकांड में एक अन्य आरोपी अब्दुल्ला भी शामिल था. अब्दुल्ला भी छेनू का रिश्तेदार है जिस पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज है. अब्दुल्ला और प्रिंस गाजी ने मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मिस्बाह की हत्या की थी. सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को छेनू के भाई रिजवान ने अंजाम दिलवाया था. रिजवान गैंग्स्टर छेनू का पूरा गैंग ऑपरेटर करता है और उस पर भी कई मुकदमे दर्ज है. बताया जा रहा है इस हत्याकांड के बाद रिजवान अंडरग्राउंड हो गया है.

जमानत पर बाहर आया था मृतक मिस्बाह

पुलिस के अनुसार, मृतक मिस्बाह पर सात आपराधिक मामले दर्ज थे. पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया मिस्बाह करीब दो वर्ष पहले हाशिम बाबा गिरोह से जुड़ा था. इससे पहले वह छेनू गिरोह से जुड़ा हुआ था. लेकिन दोनों के बीच मतभेद होने के बाद उसने संबंध तोड़ लिए थे. इसी कारण उसके और छेनू गिरोह के बीच तनाव बना हुआ था.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि हत्या छेनू गिरोह के तीन से पांच सदस्यों ने अंजाम दी. इसका मकसद मिस्बाह का गिरोह छोड़कर हाशिम बाबा गिरोह से जुड़ने का बदला लेना था. मृतक जुलाई में वेलकम इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार हुआ था और फिलहाल जमानत पर था.

