दिल्ली में 5 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद अफवाह निकली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार सुबह 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल के जरिये मिली धमकियां जांच के बाद अफवाह साबित हुईं. दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, इन धमकियों के बारे में उन्हें सुबह करीब 8.30 बजे सूचना मिली. इसके बाद कई सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और परिसरों की व्यापक तलाशी ली गयी.

डीएफएस ने पुष्टि की कि दिल्ली कैंटोनमेंट स्थित लॉरेटो कॉन्वेंट, चित्तरंजन पार्क के डॉन बोस्को और आनंद निकेतन और द्वारका में स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल परिसरों को धमकियां मिली थीं. वहीं, दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय ने अभिभावकों को एक संदेश भेजकर घटना के बारे में सूचित कर दिया था. इसी के साथ पुलिस और दमकल विभाग को भी सूचना दी थी जिसके बाद सभी परिसर को खाली कराकर जांच की गई.

डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.'' उन्होंने कहा कि धमकी अफवाह साबित हुई है. सरदार पटेल विद्यालय प्रशासन ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर का गहन निरीक्षण किया.

स्कूल ने संदेश में कहा, ‘‘परिसर अब पूरी तरह सुरक्षित है. छात्रों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी आवश्यक मानक प्रक्रियाओं का पालन किया गया. आज कक्षाएं सामान्य रूप से चलेंगी.''

पुलिस सूत्रों ने बताया कि परिसरों की जांच के लिए स्थानीय पुलिस कर्मियों, बम निरोधक दस्तों और श्वान दस्तों को तैनात किया गया था. उन्होंने बताया कि कुछ स्कूलों में छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाया गया. पुलिस ने कहा कि धमकियों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है. द्वारका कोर्ट परिसर को भी बुधवार को इसी तरह की बम की धमकी मिली थी जो बाद में अफवाह साबित हुई थी.