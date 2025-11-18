दिल्ली ब्लास्ट में बेटे का नाम आने पर पिता ने खुद को किया आग के हवाले, इलाज के दौरान मौत

दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर के सहयोगी जासीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है. कड़ी सुरक्षा के बीच उसे दिल्ली लाया गया. आतंकी साजिश में बेटे का नाम पर आने पर पिता काफी शर्मिंदी से जूझ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने आग लगाकर खुदकुशी कर ली. आतंकवादी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा बुलाए जाने के बाद खुद को आग लगाने वाले मेवा विक्रेता की एक अस्पताल में मौत हुई.

इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि बिलाल अहमद वानी ने रविवार को काजीगुंड में खुद को आग लगा ली थी. अनंतनाग के एक अस्पताल में रविवार देर रात उसकी हालत बिगड़ने पर उसे एसएमएचएस अस्पताल रेफर कर दिया गया था. उन्होंने बताया कि वानी ने आधी रात के बाद दम तोड़ दिया. पुलिस ने आतंकवादी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए वानी और उसके बेटे जसीर बिलाल को हिरासत में लिया था.

उन्होंने बताया कि बिलाल को बाद में रिहा कर दिया गया था जबकि उसका बेटा पूछताछ के लिए हिरासत में है. वानी ‘सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल' मामले में मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए डॉ. मुजफ्फर राठेर का पड़ोसी है. माना जा रहा है कि मुजफ्फर फिलहाल अफगानिस्तान में है, जबकि उसके छोटे भाई डॉ. अदील राठेर को छह नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था.