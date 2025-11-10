कहीं इंसान का हाथ पड़ा है, कहीं फेफड़ा पड़ा है... चश्मदीद की खौफनाक आंखोंदेखी

राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ. धमाके में 8 मौत की पुष्टि हो चुकी है. 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद ने बताया कि धमाके के बाद कहीं इंसान का हाथ पड़ा है, कहीं फेफड़ा पड़ा था.



कार में विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ियों के साथ आसपास खड़े लोगों के चीथड़े कई मीटर दूर तक बिखर गए. घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, तो वहीं पुलिस ने पॉलिथीन में शवों के चीथड़ों को भरकर जांच के लिए भेजा. रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर 5-6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. इको वैन में धमाके का शक जताया जा रहा है.



चश्मदीद ने बताया कि हमने साइड में देखा तो इंसान का हाथ पड़ा हुआ था और आगे उस साइड देखा तो एक फेफड़ा पड़ा हुआ था. उसने बताया कि आदमी सोच भी नहीं सकता था कि अचानक हुआ क्या? चश्मदीद ने बताया कि हम डरके आगे नहीं जा सके.

यह 'धमाका' लाल किले के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुआ. धमाका इतना तेज था कि इसकी चपेट में आकर कुछ अन्य कारों में भी आग लग गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और सामान्य गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की करीब 15 गाड़ियां घटनास्थल पर रवाना की गई हैं.