स्मार्टफोन के जमाने में कीपैड फोन का इस्तेमाल... डॉ शाहीन के भाई डॉ परवेज पर बड़ा खुलासा

लाल किला ब्लास्ट मामले में संदिग्ध भूमिका को लेकर डॉ. शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज पर बड़ा खुलासा हुआ है. उत्तर प्रदेश ATS ने मंगलवार शाम को डॉ. परवेज को हिरासत में लिया था. जांच में एजेंसी को उससे तीन कीपैड फोन बरामद हुए हैं. हैरानी की बात है कि स्मार्टफोन के जमाने में डॉक्टर परवेज कीपैड का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? लाल किले ब्लास्ट में मास्टरमाइंड मानी जा रही डॉ. शाहीन का छोटा भाई डॉक्टर परवेज है. 

  • यूपी एटीएस ने लाल किला ब्लास्ट मामले में संदिग्ध डॉ. परवेज को हिरासत में लेकर तीन कीपैड फोन बरामद किए हैं
  • डॉ. परवेज के पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं, जो जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं
  • जांच में पता चला है कि डॉ. परवेज जैश के संदिग्ध मुजामिल से संपर्क में था और बहन डॉ. शाहीन से बातचीत करता था
नई दिल्ली:

लाल किला ब्लास्ट मामले में संदिग्ध भूमिका को लेकर डॉ. शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज पर बड़ा खुलासा हुआ है. उत्तर प्रदेश ATS ने मंगलवार शाम को डॉ. परवेज को हिरासत में लिया था. जांच में एजेंसी को उससे तीन कीपैड फोन बरामद हुए हैं. हैरानी की बात है कि स्मार्टफोन के जमाने में डॉक्टर परवेज कीपैड का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? लाल किले ब्लास्ट में मास्टरमाइंड मानी जा रही डॉ. शाहीन का छोटा भाई डॉक्टर परवेज है. 

कीपैड फोन और हथियार बरामद

एजेंसीज़ को डॉ. परवेज़ के पास से कुछ चौंकाने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और धारदार हथियार बरामद हुए हैं. यह खुलासा हुआ है कि डॉ. परवेज कीपैड फोन का इस्तेमाल करता था. बरामद सामान में शामिल हैं. इसमें तीन कीपैड फोन, 1 हार्डडिस्क, कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल हैं. जांच से पता चला है कि परवेज जैश के संदिग्ध मुजामिल के संपर्क में था और अपनी बहन डॉ. शाहीन से भी लगातार बातचीत करता था.

परिवार ने तोड़ा संपर्क, कहा- 'मिज़ाज से कट्टर नहीं थी शाहीन'

इस बीच, डॉ. शाहीन के भाई शोएब ने NDTV से बात की. उन्होंने कहा, " डॉ. शाहीन पढ़ने में बहुत तेज़ थी, लेकिन बीते चार सालों से परिवार उसके संपर्क में नहीं था." उन्होंने दावा किया कि मिज़ाज से डॉ. शाहीन कट्टर नहीं थी. उसकी शादी डॉ. ज़फ़र से हुई थी, लेकिन दोनों अलग हो गए थे और डॉ. शाहीन के दोनों बच्चे उसके तलाकशुदा पति के साथ रहते थे.

शोएब ने कहा कि परिवार बीते कुछ सालों में डॉ. शाहीन कहां और किसके संपर्क में रही, इसकी कोई जानकारी नहीं रखता. उन्होंने बताया कि डॉ. परवेज भी बीते तीन सालों से परिवार से संबंध नहीं रखते थे और उनकी पत्नी व बच्चे अलग होकर पटना में रहते हैं. शोएब ने बताया कि पूरा परिवार इस खबर से हैरान है और उन्हें भी सारी जानकारी मीडिया से मिली है. उन्होंने पुष्टि की कि एटीएस ने उनसे पूछताछ की है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उन्हें परेशान नहीं कर रही हैं.

