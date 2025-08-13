आ गई DUSU के चुनाव की तारीख, 18 सितंबर को वोटिंग और 19 को होगी काउंटिंग 

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव 18 सितंबर को होंगे। विश्वविद्यालय ने बुधवार को यह घोषणा की. विश्वविद्यालय ने बताया कि मतगणना 19 सितंबर को होगी. दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की एक अधिसूचना के अनुसार, दिन की कक्षाओं के लिए मतदान सुबह साढ़े आठ बजे से दोपहर एक बजे तक होगा जबकि शाम की कक्षाओं के छात्र दोपहर तीन बजे से शाम साढ़े सात बजे तक मतदान कर सकेंगे.

5 बजे तक आ जाएगी लिस्ट

अधिसूचना में कहा गया है कि नामांकन पत्र, वार्षिक शुल्क के रूप में 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और एक लाख रुपये का बॉन्‍ड जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक है. इसके अनुसार नामांकन पत्रों की जांच उसी दिन दोपहर 3:15 बजे की जाएगी, जिसके बाद शाम छह बजे तक विधिवत नामांकित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी. अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक है और उम्मीदवारों की अंतिम सूची उसी दिन शाम पांच बजे तक प्रकाशित कर दी जाएगी.

कहां जमा होंगे नामांकन फॉर्म

डूसू पदों के लिए, नामांकन पत्र उत्तरी परिसर में वनस्पति विज्ञान विभाग के सामने, सम्मेलन केंद्र स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए. केंद्रीय परिषद की सीट के लिए नामांकन पत्र संबंधित कॉलेजों या विभागों में जमा किए जाने चाहिए. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आचार संहिता, छात्र संघ चुनावों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश और संबंधित दिशानिर्देश डीयू की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.