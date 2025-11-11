दिल्ली ब्लास्ट से क्या है डॉ. शाहीन का कनेक्शन, पिता से सुनिए हर एक बात

फरीदाबाद टेटर मॉड्यूल मामले में सोमवार को गिरफ्तार डॉ शाहीन सईद के तार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं. इस बीच लखनऊ में रह रहे शाहीन के पिता का बयान सामने आया है. पिता ने बेटी शाहीन और बेटे परवेज को लेकर किई खुलासे किए हैं. उनकी बेटी से मुलाकात और बात कब हुई थी, ये भी उन्होंने बताया है. वहीं बेटे डॉ. परवेज को लेकर भी उन्होंने कई बातें बताई हैं.

ये भी पढ़ें- NIA को सौंपी गई दिल्ली ब्लास्ट की जांच, लखनऊ में डॉ शाहीना के भाई के घर पर छापेमारी

डेढ़ साल से शाहीन से नहीं मिला, पिता का दावा

शाहीन के पिता ने कहा कि पिछले साल से बेटी से कोई मुलाकात नहीं हुई है. हालांकि एक महीने पहले उससे उनकी बात जरूर हुई थी. शाहीन के पिता के दावे के बीच जांच एजेंसियां सच खंगालने की पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं. शाहीन के पिता ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं. बड़ा बेटा उनके साथ रहता है. दूसरी उनकी बेटी है, जिसका नाम है शाहीन सईद और तीसरे बेटे का नाम है परवेज अंसारी. शाहीन के पिता ने कहा कि उनकी बेटी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं है.

शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS किया था

लखनऊ में रह रहे शाहीन के पिता ने बताया कि शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS किया है. पिता ने कहा कि शाहीन ने उनकी बात एक महीने पहले हुई थी. जबकि बेटे परवेज से उनकी बात हर हफ्ते होती है. सोमवार को वह शाही में गए थे तो उनकी बेटे परवेज से बात नहीं हुई. शाहीन के पिता ने बेटे परवेज पर बात करते हुए कहा कि वह अक्सर उनसे मिलने आता है. अगर परवेज नहीं आता है तो वह हर रविवार को उसे फोन करते हैं.

दिल्ली ब्लास्ट वाले दिन बेटे-बेटी से नहीं हुई बात

शाहीन को फरीदाबाद पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं परवेज के घर यूपी एटीएस छापेमारी करने पहुंची है. इस बीच पिता ने कहा कि पुलिस ने उनसे अब तक कोई संपर्क नहीं किया है. पिता का कहना है कि शाहीन और परवेज से सोमवार को दिल्ली ब्लास्ट वाले दिन उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी.

