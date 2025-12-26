विज्ञापन
नीरज बवाना गैंग से जुड़े दो बदमाश गिरफ्तार, बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो से बरामद हुए हथियार और कारतूस

पुलिस के मुताबिक कार्रवाई अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. आगे की जांच जारी है और गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ जिला टीम ने क्रिसमस के मद्देनजर बढ़ाई गई सतर्कता के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है. बुधवार देर रात मुकरबा चौक पर पिकेट चेकिंग के दौरान गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग से जुड़े दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से एक बुलेटप्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन, दो देसी कट्टे (कंट्री-मेड पिस्तौल) और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक मान (37 वर्ष) और अंकित उर्फ हनी (25 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार थे. चेकिंग के दौरान वाहन पर शक होने पर उसे रोका गया और तलाशी ली गई. तलाशी में हथियार और कारतूस मिलने के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया. स्कॉर्पियो की जांच से पता चला कि यह बुलेटप्रूफ है, जो गैंगस्टरों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशेष श्रेणी की गाड़ी है.

क्रिसमस उत्सव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में बैरिकेडिंग और वाहन चेकिंग अभियान तेज कर रखा है. इसी अभियान के तहत मुकरबा चौक पर पुलिस की टीम वाहनों की जांच कर रही थी, तभी यह स्कॉर्पियो नजर आई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपी रात के समय हथियारों के साथ घूम रहे थे, जिससे बड़े अपराध की आशंका थी.

पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. जांच में उनके नीरज बवाना गैंग से संबंधों की गहराई पता लगाई जा रही है. नीरज बवाना दिल्ली-एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टरों में से एक है, जो जेल में बंद होने के बावजूद अपने गिरोह की गतिविधियां चला रहा है. उसके गैंग पर हत्या, रंगदारी और अवैध हथियारों की तस्करी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं.

पुलिस के मुताबिक कार्रवाई अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. आगे की जांच जारी है और गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. यह घटना दिल्ली में बढ़ते गैंगवार और अवैध हथियारों की समस्या को फिर से उजागर करती है.

