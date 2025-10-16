ऑपरेशन ‘आघात 2.0’ के तहत साउथ-ईस्ट दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 500 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार

साउथ-ईस्ट जिले की पुलिस ने ऑपरेशन आघात 2.0 के तहत संगठित अपराध और बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 500 लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें से 130 आरोपी हथियार, शराब, ड्रग्स और जुआ जैसे मामलों में पकड़े गए, जबकि करीब 360 लोगों पर रोकथाम की कार्रवाई (Preventive Action) की गई है.

ऑपरेशन में 31 अवैध हथियार और 13 कारतूस जब्त किए गए हैं. पुलिस ने 5,826 क्वार्टर अवैध देसी शराब जब्त की, 5.5 किलो गांजा और ₹1,85,435 नकद रकम जुआरियों से बरामद की है. पुलिस ने यातायात का नियम तोड़ने पर 163 वाहन जब्त किए हैं.

दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी के नेतृत्व में 600 से अधिक पुलिस कर्मियों की टीम ने अभियान चलाया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक लगातार निगरानी और कार्रवाई से पिछले एक महीने में सड़क अपराधों से जुड़ी PCR कॉल्स में 20% कमी आई है.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि शहर को अपराध-मुक्त बनाने के लिए नागरिक भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें. दिल्ली पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन आघात 2.0 संगठित अपराध और आदतन अपराधियों पर निर्णायक कार्रवाई के लिए शुरू किया गया, जो हर महीने चलेगा.

पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन आघात 2.0 में इस बार ज्यादा जुआ अड्डों पर छापे पड़े, ₹1.85 लाख नकद बरामद हुए, पिछली बार की तुलना में दोगनी कार्रवाई हुई. इस ऑपरेशन का मकसद झुग्गी इलाकों में अपराध खत्म करना और नागरिकों में भरोसा कायम करना है.