दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: हथियार सप्लायर और गैंगस्टरों के साथी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद
  • दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कुख्यात हथियार सप्लायर मो. शाजिद और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है.
  • गिरफ्तार मुख्य आरोपी मो. शाजिद के पास से 10 पिस्टल, 118 जिंदा कारतूस और 8 अतिरिक्त मैगज़ीन बरामद हुए हैं.
  • शाजिद ने खुलासा किया कि वह दिल्ली और NCR के गैंगस्टरों को मेरठ और मवाना से हथियार सप्लाई करता था.
नई दिल्ली:

दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में क्राइम ब्रांच की नॉर्थ रेंज-2 टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. टीम ने एक कुख्यात हथियार सप्लायर मो. शाजिद उर्फ राशिद और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं.

मुख्य सप्लायर और उसका नेटवर्क

पकड़ा गया मुख्य आरोपी, 42 वर्षीय मो. शाजिद उर्फ राशिद, अशोक विहार के वज़ीरपुर JJ कॉलोनी का रहने वाला है. उसके पास से 10 पिस्टल, 118 जिंदा कारतूस और 8 अतिरिक्त मैगज़ीन बरामद की गईं. वह कार में हथियार लेकर घूम रहा था, तभी उसे नेताजी सुभाष प्लेस इलाके से गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ में शाजिद ने खुलासा किया कि वह पिछले कई सालों से दिल्ली और NCR के गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई कर रहा था. उसके ग्राहकों में नीरज बवानिया गैंग और अफसर गैंग जैसे बड़े नाम शामिल हैं. हथियारों की सप्लाई मेरठ और मवाना से की जाती थी.

हथियार खरीदने वाले तीन साथी भी गिरफ्तार

  • पुलिस ने शाजिद के तीन साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जो हथियार खरीदने आए थे:
  • विशाल राणा उर्फ भोला (इंदरपुरी, 28 साल) - 1 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद.
  • अंकित उर्फ प्रदीप (राजौरी गार्डन, 32 साल) - 1 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद.
  • सौरभ धिंगड़ा उर्फ मैनी (कीर्ति नगर, 38 साल) - 3 पिस्टल और 27 कारतूस बरामद.
  • अब तक की कार्रवाई में कुल 15 पिस्टल, 150 जिंदा कारतूस और 8 मैगज़ीन जब्त की गई हैं.

10 साल से अपराध जगत में सक्रिय, पहले भी पकड़ा गया था

पुलिस के अनुसार, शाजिद पिछले 10 सालों से अपराधों में शामिल रहा है. उस पर पहले भी लूट, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं. 2023 में स्पेशल सेल ने उसे अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने फिर से हथियारों का धंधा शुरू कर दिया. वह एक पिस्टल को 35-40 हजार रुपये में खरीदकर 50-60 हजार रुपये तक में बेचता था. पुलिस अब मेरठ और आसपास के इलाकों में उसके सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच कर रही है.

