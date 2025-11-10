लाल किला ब्लास्ट की आवाज 2 किमी. तक सुनाई दी, 300 मीटर दूर मिला गाड़ी का वाइपर

दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके के बाद जब पूरा इलाका दहशत में था, जिसने इस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देखा वो अंदर तक सहम गया. धमाके की गूंज लगभग 2 किलोमीटर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. चश्मदीदों के मुताबिक, "ऐसा लगा जैसे धरती हिल गई हो, लोग दुकानें छोड़कर भागने लगे." धमाके की तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार का वाइपर लगभग 300 मीटर दूर जाकर गिरा, और आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए. धमाके की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों के भी बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए.

जोरदार धमाके में 8 की मौत

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 24 घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया. दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कहा कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें कुछ लोग सवार थे.

पुलिस अधिकारी ने क्या बताया

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, “विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे. हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या पंचर नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है, हम सभी कोण से जांच कर रहे हैं.” पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार नदीम खान नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत थी और उस पर हरियाणा की नंबर प्लेट लगी हुई थी. अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि शहर की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाहनों की जांच तेज कर दी गई है.

गृह मंत्री के संपर्क में आला अधिकारी

चांदनी चौक व्यापारी संघ की ओर से साझा किए गए वीडियो में विस्फोट का भयावह मंजर देखा जा सकता है. इस वीडियो में एक क्षत-विक्षत शव एक वाहन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं, एक अन्य वीडियो में सड़क पर एक शव पड़ा हुआ नजर आ रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट स्थल के आसपास शवों के अंग बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे. दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और विस्फोट के कारण लगी आग पर देर शाम 7:29 बजे तक काबू पा लिया गया. गोलचा ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घटना के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है.

उन्होंने कहा, “देर शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास यातायात सिग्नल पर धीमी गति से गुजर रही कार में विस्फोट हो गया. कार के अंदर कुछ लोग सवार थे. अन्य वाहन भी प्रभावित हुए। सभी एजेंसियां​​-दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)-मौके पर पहुंच गई हैं और स्थिति का जायजा ले रही हैं.” इस बीच, गृह मंत्री शाह ने दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक से बात करके स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने एनएसजी, एनआईए और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे विस्फोट स्थल पर विशेषज्ञ दल भेजकर जांच में मदद करें और साक्ष्य जुटाएं.