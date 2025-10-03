विज्ञापन
लिव इन रिलेशन में रहने से इनकार तो पार्टनर ने महिला के बच्चे को किया अगवा, फिर दिल्ली पुलिस ने किया कमाल!

पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान अजय वर्मा के रूप में की है. घटना दिल्ली के विकासपुरी इलाके की है. पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया है. 

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार
  • दिल्ली पुलिस ने सात साल के बच्चे के अपहरण का मामला सुलझा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है
  • आरोपी ने बच्चे का अपहरण इसलिए किया क्योंकि बच्चे की मां ने उसके साथ लिव-इन रिलेशन से इंकार किया था
  • विकासपुरी इलाके में 28 सितंबर को बच्चे का अपहरण हुआ, जिसकी जानकारी बच्चे की मां ने पुलिस को दी थी
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस ने 7 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए बदमाशों बच्चे को आरोपियों को चंगुल से छुड़ा लिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. सात साल के बच्चे के अपहरण के मामले की जांच करते हुए पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने बच्चे के अपहरण की साजिश सिर्फ इसलिए रची थी क्योंकि बच्चे की मां ने आरोपी शख्स के साथ लिव-इन रिलेशन में रहने से इनकार कर दिया था. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान अजय वर्मा के रूप में की है. घटना दिल्ली के विकासपुरी इलाके की है. पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया है. 

पुलिस अधिकारी के अनुसार घटना 28 सितंबर की है. पीड़ित महिला ने पुलिस के अपने बच्चे के लापता होने की सूचना दी थी. महिला ने पुलिस को बताया था कि उसे शक है कि उसके पुराने लिव-इन पार्टनर ने ही इस घटना को अंजाम दिया है. महिला की शिकायत पर विकासपुरी थाने की पुलिस हरकत में आई. फिर बच्चे के स्कूल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि मुख्य आरोपी अजय वर्मा ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर बच्चे का स्कूल के बाहर से अपहरण किया है. इसके पास पुलिस अजय वर्मा की तलाश में जुट गई. 

सोशल मीडिया ट्रैकिंग से खुला खेल 

इस मामले को सुलझाने और बच्चे को सुरक्षित वापस लाने के लिए पुलिस ने अजय वर्मा के मोबाइल फोन को ट्रैक करना शुरू किया. लेकिन अजय वर्मा शायद पहले से ही इस बात को जानता था कि उस तक पहुंचने का एक ही माध्यम है और वो उसका मोबाइल फोन. यही वजह थी कि वह लगातार अपने फोन को बंद ही रख रहा था. पुलिस के सामने चुनौती थी कि आरोपी बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दें. लिहाजा पुलिस ने सोशल मीडिया ट्रैकिंग की मदद से अजय वर्मा और उसके साथियों का लोकेशन ट्रैक किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर बच्चे को सुरक्षित उसकी मां के पास पहुंचा दिया. 

आरोपी बच्चे की मां पर लिव-इन में रहने का बना रहा था दवाब

पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी अजय वर्मा बच्चे की मां पर लगातार उसके साथ लिव-इन में रहने का दवाब बना रहा था. लेकिन जब महिला ने उसके साथ रहने से मना कर दिया तो उसने इस बात से गुस्सा होकर उसके बेटे का ही अपहरण कर लिया. बाद में उसने महिला को धमकी की दी जब वह उसके साथ लिव-इन में रहेगी तभी वो उसके बच्चे को वापस करेगा. 

Delhi Police Solved Abduction Case, Delhi Police
