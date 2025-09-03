दिल्ली पुलिस ने बड़े ड्रग्स रैकेट का किया खुलासा, दो नाइजीरियन सहित 6 लोग गिरफ्तार, 21 करोड़ की ड्रग्स जब्त

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन में अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाइजीरियन नागरिक और एक महिला भी शामिल है. गिरफ्तार 6 ड्रग्स पैडलर में एक केरल की रहने वाली महिला भी है, जो काफी पढ़ी-लिखी है. इस महिला का नाम सुहा फातिमा है, लेकिन उसने एक हिन्दू नाम भी रखा हुआ है. पुलिस पता कर रही है आखिर मुस्लिम महिला ने हिन्दू नाम क्यों रखा है. पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 7 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद किया है, जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

बेंगलुरु में बैठे केरल के लोग चला रहे थे गैंग

क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि यह पूरा सिंडिकेट बेंगलुरु में बैठे केरल के लोगों द्वारा चलाया जा रहा था. गिरफ्तार आरोपी दिल्ली से लेकर केरल और साउथ इंडिया के कई हिस्सों में नशे की सप्लाई कर रहे थे.

क्राइम ब्रांच की टीम को केरल पुलिस से इनपुट मिला कि सुहैल नाम का शख्स, जो NDPS मामलों में वांछित है, दिल्ली में छिपा है और यहां से बेंगलुरु व केरल में नशे की सप्लाई करता है. निगरानी के बाद पुलिस ने उसे दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया. उसके साथ उसका साथी सुजिन भी पकड़ा गया. दोनों के पास से करीब 6 किलो मेथाम्फेटामाइन मिला.

गिरफ्तार तस्करों से बरामद ड्रग्स.

छतरपुर और मोहन गार्डन में छापेमारी कर पकड़ा ड्रग्स

पूछताछ में पता चला कि इनका ड्रग्स सप्लायर एक नाइजीरियन नागरिक है. पुलिस ने दिल्ली के छतरपुर और मोहन गार्डन इलाकों में छापेमारी कर टोबी डेको नामक नाइजीरियन को पकड़ा. उसके पास से 64 ग्राम मेथाम्फेटामाइन मिला और फिर उसके ठिकाने से और 865 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई. टोबी ने खुलासा किया कि उसका पूरा नेटवर्क नाइजीरिया से ऑपरेट होता है और वह लंबे समय से बेंगलुरु व दिल्ली में ड्रग्स सप्लाई कर रहा था.

केरल की दंपति नशे के कारोबार को करते थे फाइनेंस

जांच के बाद टीम बेंगलुरु पहुंची और वहां से सुहा फातिमा उर्फ नेहा और उसके पति मोहम्मद जाहिद को गिरफ्तार किया. ये दोनों नशे का कारोबार फाइनेंस करते थे और सुहैल से सीधे माल खरीदते थे. इसके बाद पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में छापा मारकर नाइजीरियन नागरिक चिक्वाडो न्नाके किंग्सले को गिरफ्तार किया. वह 2015 से भारत में रह रहा था और नाइजीरिया में बैठे अपने साथियों के इशारे पर सप्लाई कर रहा था.



सीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदोरा ने कहा कि यह कार्रवाई कई दिनों तक चली और टीम ने लगातार तकनीकी व मैनुअल निगरानी के बाद इस बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. अभी इस सिंडिकेट से जुड़े और लोगों की तलाश जारी है.