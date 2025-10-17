मिठाई के गोदाम पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का छापा... हजारों किलो नकली मिठाई सीज 

दीपावली पर मिलावट खोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. गुरुवार को राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम की टीम ने मिलावटी मिठाई के गोदाम पर छापा मारा. यहां से पुलिस को करीब 2500 किलो मिलावटी मिठाई बरामद हुई. यह मिठाई कलाकंद और मिल्ककेक के तौर पर तैयार की गई थी.

नकली मावा से बन रही थी मिठाई

बताया जा रहा है कि ये वो मिलावटी मिठाई है जिनको नकली मावा से बनाया जा रहा था. इस मिठाई में केमिकल का इस्तेमाल कर उसे तैयार किया जा रहा था. ये मिठाई दिपावली पर घरों में सप्लाई होनी थी. लेकिन सप्लाई होने से पहले ही पुलिस ने छापा मारकर इस मिलावटी मिठाई को बरामद किया है. फिलहाल इस मिठाई के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है. न केवल दिल्‍ली बल्कि इससे सटे नोएडा में भी नकली मिठाई को आए दिन पकड़ा जा रहा है.

नोएडा में भी एक्‍शन

हाल ही में नोएडा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ लिए गए एक्‍शन में 1,100 किलोग्राम मिलावटी मिठाइयां, 145 किलो रसगुल्ले और सैकड़ों स्नैक्स बरामद किए गए हैं. इसके साथ ही कई किलोग्राम नकली सामान भी मिला है. विभाग ने खराब मिठाइयों, तेल और दूसरी जरूरी चीजों के ढेर जब्त किए गए और बाद में गौतम बुद्ध नगर में फ़ूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उन्हें नष्‍ट कर दिया.



