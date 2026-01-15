विज्ञापन
ठंड पड़ेगी प्रचंड! दिल्ली में सर्दी की असली पिक्चर अभी बाकी है

Delhi Weather News: 'दिल्ली की सर्दी' वाली कहावत इस साल बिल्कुल सही साबित हो रही है. ठंड ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था.राजधानी दिल्ली पिछले चार दिनों से शीत लहर की चपेट में है, यह स्थिति शुक्रवार को भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है.

दिल्ली में जारी रहेगा ठंड का सितम
  • दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और शीतलहर जारी है
  • दिल्ली में 15 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2.3 से 4.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ
  • राजधानी दिल्ली में 16 जनवरी को भी शीतलहर का प्रभाव रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा
नई दिल्ली:

Delhi Weather Update: पहाड़ों से लेकर मैदान तक, इन दिनों हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है. शरीर पर कपड़ों की मोटी लेयर के बाद भी कंपकंपी रुकने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार तक, हर जगह ठंड का सितम देखने को मिल रहा है. मकर संक्रांति के मौके पर भी दिल्ली-एनसीआर भीषण ठंड की चपेट में रहा. सुबह से शुरू हुआ ठंड और कोहरे का सितम दिन भर जारी है.कोहरा तो दिन बढते-बढ़ते खत्म हो गया लेकिन सर्दी और शीतलहर बदन के साथ रूह भी कंपा रही है. इस ठंड से दिल्ली-एनसीआर को फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है. मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही आगाह कर दिया है. यानी कि आने वाले दिन और भी सर्द होंगे. 

ये भी पढ़ें- Delhi Weather News: मौसम की मार, 2.3 डिग्री टेंपरेचर, घने कोहरे के साथ आज ठंड से कांप गई दिल्ली, सर्दी ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

दिल्ली में सर्दी ने पिछले तीन सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गुरुवार को 2.3 डिग्री के टेंपरेचर के साथ कोहरे ने खूब परेशान किया. 16 जनवरी को भी शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम स्तर का घना कोहरा रहेगा. वहीं 17 से 21 जनवरी तक आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह के वक्त थोड़ा कोहरा भी देखने को मिलेगा. इस दौरान न्यूनतम तापमान 5 से बढ़कर 9 डिग्री पहुंच सकता है. जबकि अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है. 

इन जगहों पर पड़ेगी भीषण ठंड

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 2 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई है. उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है. वहीं  उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5 दिनों तक घना कोहरा छाया रह सकता है. जबकि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों तक बहुत ज्यादा ठंड रह सकती है. 

दिल्ली में सर्दी ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड

 दिल्ली में 15 जनवरी को सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम उपमंडलों में शीत दिवस की स्थिति रही.दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में जनवरी 2023 के बाद से सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे पहले 16 जनवरी 2023 को पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था.

  • पालम में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 
  • लोधी मार्ग पर पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा. 
  • रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री और आयानगर में 2.7 डिग्री सेल्सियस रहा

16 जनवरी को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

पालम में दर्ज न्यूनतम तापमान 2010 के बाद का सबसे कम तापमान रहा. इसके बाद दूसरी बार सबसे कम तापमान सात जनवरी 2013 को दर्ज किया गया था.  इस दिन पारा 2.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. दिल्ली के सभी मौसम केंद्रों ने सामान्य से कम तापमान दर्ज किया, जो पूरी दिल्ली में शीत लहर की स्थिति के बने रहने का संकेत है. राजधानी दिल्ली पिछले चार दिनों से शीत लहर की चपेट में है और यह संभावना जताई जा रही है कि यही स्थिति शुक्रवार को भी जारी रहेगी. इसके साथ ही आज अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.
 

