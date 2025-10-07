दिन में अंधेरा और फिर बारिश, देखिए दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने दिया क्या सरप्राइज

एक ओर जहां पहाड़ों में अक्टूबर की शुरुआत से ही बर्फबारी का दौर जारी हो गया है तो वहीं इसका असर उत्तर भारत के निचले इलाकों में भी दिखाई देने लगा है. नवरात्रि में शुरू हुआ बारिश का दौर अभी तक जारी है और इसी बीच मंगलवार को हरियाणा के गुरुग्राम में दिन के वक्त ही अचानक से अंधेरा छा गया और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई. बारिश के कारण लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और मौसम भी सुहाना हो गया है.

केवल गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली और नोएडा में भी मंगलवार शाम बादल झमाझम बरसे. जानकारी के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. यहां तक कि गाजियाबाद के कुछ इलाकों में भी बारिश हो रही है.

बता दें कि सोमवार को भी दिल्ली के कई हिस्सों में दिनभर बारिश का दौर जारी रहा था. इसके बाद मंगलवार सुबह भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई थी.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुए बीते 24 घंटों की अवधि में शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में 12.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पालम और रिज स्टेशनों पर क्रमशः 11 मिलीमीटर और 11.7 मिलीमीटर वर्षा हुई.

आईएमडी ने कहा कि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 68 दर्ज किया गया, जो ‘संतोषजनक' श्रेणी में आता है.