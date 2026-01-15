विज्ञापन
विशेष लिंक

आज ठंड ने तो जान ही निकाल दी, जैकेट में भी लग रही थी कनकनी, हाथ-पैर हो जा रहे थे सुन्न

Delhi Cold Weather: मोटे-मोटे जैकेट और मफलर लगाकर ऑफिस पहुंचे लोग भी ठंड से कांपते दिख रहे थे. कुर्सी पर बैठने के बाद ठंड का अहसास आज सभी को हो रहा था.

Read Time: 3 mins
Share
आज ठंड ने तो जान ही निकाल दी, जैकेट में भी लग रही थी कनकनी, हाथ-पैर हो जा रहे थे सुन्न
दिल्ली में हाड़ कंपाने वाली ठंड का सितम.
  • दिल्ली-NCR में कई दिनों से कड़कड़ाती ठंड का प्रकोप जारी है, न्यूनतम तापमान कई इलाकों में 3 डिग्री से नीचे रहा
  • दिल्ली में गुरुवार को इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था
  • ठंडी हवा के कारण शरीर में सुई की तरह चुभन महसूस हो रही है, जिससे हाथ-पैर सुन्न हो रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

आज दिल्ली-एनसीआर वालों को घर बैठे भी कड़कड़ाती ठंड का अहसास हो रहा था. ऑफिस पहुंचने के बाद भी थोड़ी देर मीटिंग-वीटिंग के बाद भी जब ठंड का अहसास नहीं जा रहा था तो वो एक-दूसरे से पूछ रहे थे. आलम ये था कि ये भी पूछ रहे थे कि यार आज मुझे ही ठंड लग रही है या ठंड ज्यादा है. दरअसल, पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर में ठंड का प्रकोप कहर बरपा रहा है. न्यूनतम तापमान तो कई इलाके में 3 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया. गुरुवार को राजधानी का मौसम शिमला और मनाली से भी ठंडा था. दिल्ली में इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. 

ये भी पढ़ें- ठंड पड़ेगी प्रचंड! दिल्ली में सर्दी की असली पिक्चर अभी बाकी है | गुरुग्राम क्यों बना 'शिमला'

कुछ ऐसा था दिल्ली-एनसीआर का हाल 

मोटे-मोटे जैकेट और मफलर लगाकर ऑफिस पहुंचे लोग भी ठंड से कांपते दिख रहे थे. कु्र्सी पर बैठने के बाद ठंड का अहसास आज सभी को हो रहा था. इस कड़कड़ाती ठंड के पीछे एक जो सबसे खास वजह थी वो थी ठंडी हवा. ठंडी हवा नस्तर की तरह शरीर में चुभ रही थी. उसका असर इतना था कि घर के बाहर निकलने के बाद हाथ-पैर तक सुन्न हो जा रहा था. 

Latest and Breaking News on NDTV

दिल्ली में प्रचंड ठंड

दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र, सफदरजंग में जनवरी 2023 के बाद से सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इससे पहले 16 जनवरी 2023 को पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. पालम में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी मार्ग पर पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा. वहीं, रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री और आयानगर में 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पालम में दर्ज न्यूनतम तापमान 2010 के बाद का सबसे कम तापमान रहा. इसके बाद दूसरी बार सबसे कम तापमान सात जनवरी 2013 को दर्ज किया गया था। इस दिन पारा 2.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था.

PTI फोटो.

PTI फोटो.

शीत लहर कंपाएगी 

दिल्ली के सभी मौसम केंद्रों ने सामान्य से कम तापमान दर्ज किया, जो पूरी दिल्ली में शीत लहर की स्थिति के बने रहने का संकेत है. राष्ट्रीय राजधानी पिछले चार दिनों से शीत लहर की चपेट में है और यह संभावना जताई जा रही है कि यह अगले दिन यानी कल भी जारी रहेगी. इसके साथ ही आज अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Weather, Delhi Cold, Delhi Cold Alert, Delhi Weather Update, Delhi NCR Cold Update
Get App for Better Experience
Install Now