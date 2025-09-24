विज्ञापन
दिल्ली: हिंदू बनकर घर में घरेलू कर्मचारी बनी और फिर घर में चोरी की, पुलिस ने पति समेत किया गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस की मदद ली. तभी पता चला कि कंचन नाम की कोई नौकरानी असल में थी ही नहीं, बल्कि असली नाम तमन्ना है, जिसने नकली पहचान बनाकर घर में नौकरी की थी.

  • पुलिस न कार्रवाई करते हुए नकली पहचान बनाकर चोरी करने वाली महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया
  • कारोबारी करन बंसल की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस से जांच शुरू की थी
  • चोरी करने वाली महिला ने कंचन नाम से नौकरी की जबकि असली नाम तमन्ना था, जिससे घर में भरोसा हासिल किया गया
नई दिल्ली:

मौर्या एन्क्लेव थाना पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए एक बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है. इस केस में पुलिस ने एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3 लाख 44 हज़ार रुपये नकद बरामद किए हैं. 18 सितंबर को कारोबारी करन बंसल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नौकरानी कंचन घर से 4 लाख 35 हज़ार रुपये चुराकर फरार हो गई. मामला दर्ज होते ही पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी.

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस की मदद ली. तभी पता चला कि कंचन नाम की कोई नौकरानी असल में थी ही नहीं, बल्कि असली नाम तमन्ना है, जिसने नकली पहचान बनाकर घर में नौकरी की थी. पुलिस ने सुराग लगाकर V टाउन होटल, दौलतपुर, दिल्ली में छापा मारा. यहां से तमन्ना और उसका पति परवेज पकड़े गए. पूछताछ में दोनों ने चोरी की बात कबूल की.

तमन्ना ने नकली नाम कंचन से नौकरी की, ताकि घर में भरोसा जीत सके और अंदर तक पहुंच बना सके. वहीं उसका पति परवेज बाहर से पूरी योजना बना रहा था. दोनों ने घर का रूटीन समझने के बाद मौका देखकर कैश चोरी किया और स्कूटी पर फरार हो गए.

पुलिस अब ये भी जांच रही है कि क्या ये दोनों किसी और चोरी में भी शामिल रहे हैं. उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि ये पता लगाया जा रहा है कि महिला ने अपनी पहचान छिपाकर कितने घरों में हाथ साफ किया है.

Maurya Enclave Theft Case, Delhi Maid Theft, Fake Identity Maid, Tamanna Parvez Theft
