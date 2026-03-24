दिल्ली के बवाना में आधी रात को लगी फैक्ट्री में भीषण आग, एक फायर मेन घायल

दिल्ली के बवाना सेक्टर-2 के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. फैक्‍ट्री में आग की सूचना दमकल विभाग को रात 3:55 बजे मिली, जिसके बाद आग को काबू करने के लिए 17 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए. दमकल कर्मी लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक फायर मेन घायल हो गए हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है. बवाना की फैक्‍ट्री में आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी. फैक्ट्री में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैल गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को काफी मशक्‍कत करनी पड़ रही है.



फैक्‍ट्री में थे प्लाईवुड, तेजी से फैली आग

दमकल विभाग के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार छा गया और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया. घटना की सूचना दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) को सुबह करीब 3:55 बजे मिली, जिसके बाद तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. गोदाम के अंदर भारी मात्रा में ज्वलनशील प्लाईवुड और अन्य सामग्री रखी होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा. कुल 17 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला है.

#WATCH | Delhi: Fire broke out in a factory in Bawana Industrial Area, Sector 2, last night. 17 fire tenders are at the spot and firefighting operations are underway. More details awaited. pic.twitter.com/nzbfKCK1ga — ANI (@ANI) March 24, 2026

घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू

घटनास्थल पर पहुंची दमकल टीमों ने तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया और कई घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर आंशिक नियंत्रण पाया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास की फैक्ट्रियों को भी खतरा उत्पन्न हो गया था, लेकिन समय रहते दमकलकर्मियों ने स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया. इस दौरान राहत कार्य में जुटे एक दमकलकर्मी, अधिकारी प्रशांत, के हाथ में मामूली चोट लग गई. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत अब पूरी तरह से ठीक है.

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आधी रात को कैसे लगी फैक्‍ट्री में आग?



दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बवाना की फैक्‍ट्री में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी कारणों की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, आग पर पूरी तरह काबू पाने और कूलिंग ऑपरेशन का काम जारी है. घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है और आसपास के औद्योगिक इकाइयों को भी सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जो राहत की बात है. हालांकि, गोदाम में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा है.

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